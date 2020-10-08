نائب مرشد الإخوان السابق: محمد مرسي كان يأخذ توجيهات بنظرة الأعين من محمود عزت

شن الدكتور محمد حبيب نائب مرشد جماعة الاخوان السابق، هجوما حادا على الرئيس المعزول محمد مرسي، كاشفا تفاصيل جديدة بشأن قتلة الراحل محمد أنور السادات. الرئيس





وأضاف حبيب، في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع عبر شاشة "سي بي سي" مساء أمس، الأربعاء، أن محمد مرسي كان كذبوًا، مضيفا أن محمد مرسي لم يكن يتحدث إلا بأمر من قيادات الإخوان.





وأوضح أنه محمد مرسي كان يأخذ توجيهاته بنظرة الأعين من محمود عزت القطبي، لافتا إلى أن المعزول مرسي كان يأخذ تعليمات من الإخوان أثناء حكمه لمصر.





وفي السياق نفسه تحدث القيادي الإخواني عن نفسه، قائلا: "كنت مسئولا إداريا في الإخوان، وعن الطلبة في محافظة بالصعيد، مضيفا أن اللقاء الذي تم في الإسماعيلية بين عمر التلمساني والسادات كان له أثر طيب".





وتابع الدكتور محمد حبيب نائب مرشد جماعة الاخوان السابق، أن الإخوان عارضت الرئيس الراحل السادات في زياراته للكنيست الاسرائيلي واعتقال مجموعة من الإخوان، لافتا إلى أن قتلة السادات كان لديهم أقارب داخل الجماعة.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمد حبيب نائب مرشد جماعة الاخوان السابق، إلى أنه لم يكن خالد الاسلامبولي وعبود الزمر أعضاء في جماعة الاخوان، ولم يكن فيه تقارب بينهم فكرهم وفكر الاخوان.



