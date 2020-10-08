قيادي إخواني منشق: محمود عزت كان يزور انتخابات مكتب الإرشاد

شن الدكتور محمد حبيب، نائب مرشد جماعة الاخوان السابق، هجوما حادا على الرئيس المعزول محمد مرسي، كاشفا عن تفاصيل جديدة بشأن قتلة الراحل محمد أنور السادات. الرئيس





وأضاف "حبيب"، في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي" مساء أمس، الأربعاء، أن الإخوان كانوا يزورون انتخاباتهم الداخلية، واصفا إياهم بأنهم "مزورون فرست كلاس"، متابعا أن القيادي الإخواني محمود عزت كان زعيم التزوير داخل الإخوان.





الدكتور محمد حبيب نائب مرشد جماعة الاخوان السابق، أن القيادي الإخواني محمود عزت كان يزور انتخابات مكتب الإرشاد . وأكدالإرشاد





وتابع أن محمد مرسي كان كذبوًا، مؤكدا أنه لم يكن يتحدث إلا بأمر من قيادات الإخوان، لافتا إلى أن أبو الفتوح كان له تطلعات وكان عايز يبقي رئيس وتم إخراجه من الجامعة.





وأوضح أن محمد مرسي كان يأخذ توجيهاته بنظرة الأعين من محمود عزت القطبي، لافتا إلى أنه المعزول مرسي كان يأخذ تعليمات من الإخوان أثناء حكمهم لمصر.





وفي السياق نفسه تحدث القيادي الإخواني عن نفسه، "إن كنت مسؤول إداري في الإخوان وعن الطلبة في محافظة بالصعيد، مضيفا أنه اللقاء الذي تم في الإسماعيلية بيبن عمر التلمساني والسادات كان له أثر طيب".





وتابع الدكتور محمد حبيب نائب مرشد جماعة الاخوان السابق، أن الإخوان عارضت الرئيس الراحل السادات في زياراته للكنيست الاسرائيلي واعتقال مجموعة من الإخوان، لافتا إلى أن قتلة السادات كان لديهم أقارب داخل الجماعة.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمد حبيب نائب مرشد جماعة الاخوان السابق، إلى أنه لم يكن خالد الاسلامبولي وعبود الزمر أعضاء في جماعة الاخوان، ولم يكن فيه تقارب بين فكرهم وفكر الإخوان.



