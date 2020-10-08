رئيس مدينة كفر الشيخ يوضح الاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول ..فيديو

قال اللواء شعبان مبروك رئيس مدينة كفر الشيخ ، إن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بدأ في الاستعداد للتصدي إلى فصل الشتاء مبكرا جدا وكان أول اجتماع لنا منذ شهر .





وأضاف شعبان مبروك خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى المصرية ، أن المحافظ وجه جميع رؤساء المدن في المحافظة في التعامل مع الأماكن التي يحدث بها مشاكل خلال السنوات السابقة مع مراجعة مصافي الأمطار في الشوارع والميادين .





وأوضح شعبان مبروك ، ان وجه بمراجعة جميع المعدات الخاصة بالأمطار والسيول سواء السيارات او المعدات وهذا بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي . المحافظ وجه





وتابع أننا قمنا بعمل بانوراما حية للتعامل مع الأمطار وكانت علي أرض الواقع بعد استعراض جميع القوات المتواجدة في المحافظة .



