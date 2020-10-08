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رئيس مدينة كفر الشيخ يوضح الاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول ..فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:05 ص
الاستعدادات لمواجهة
الاستعدادات لمواجهة الأمطار
إبراهيم القادري
قال اللواء شعبان مبروك رئيس مدينة كفر الشيخ ، إن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بدأ في الاستعداد للتصدي إلى فصل الشتاء مبكرا جدا وكان أول اجتماع لنا منذ شهر .

وأضاف شعبان مبروك خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى المصرية ، أن المحافظ وجه جميع رؤساء المدن في المحافظة في التعامل مع الأماكن التي يحدث بها مشاكل خلال السنوات السابقة مع مراجعة مصافي الأمطار في الشوارع والميادين .

وأوضح شعبان مبروك ، ان المحافظ وجه بمراجعة جميع المعدات الخاصة بالأمطار والسيول سواء السيارات او المعدات وهذا بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي .

وتابع أننا قمنا بعمل بانوراما حية للتعامل مع الأمطار وكانت علي أرض الواقع بعد استعراض جميع القوات المتواجدة في المحافظة .

واستكمل : أن المحافظ قام بتجريب جميع المعدات شخصيا للاطمئنان علي أن جميع المعدات في حالة استعداد لمواجهة السيول والأمطار .
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