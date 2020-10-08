الفقي: انتصار حرب أكتوبر أعاد الحياة إلى مصر مرة أخرى بعد موت 5 سنوات ..فيديو

قال مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر، إن إسرائيل بدأت محاولة إجهاض انتصار حرب أكتوبر منذ اليوم الأول، ومستمرة في ذلك حتى اليوم، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية كانت ترسل برقية يومية بتفاصيل فنية وسياسية لجميع سفاراتها بالخارج لمواجهة محاولات إجهاض انتصارات حرب أكتوبر.





وأضاف "الفقي"، أثناء حواره التلفزيوني ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن معيار الانتصار الحقيقي في حرب أكتوبر يتلخص في عبور القناة، مؤكدا "مصر انتصرت بكل المقاييس بالرغم من محاولة إسرائيل ادعاء غير ذلك".



وتابع الكاتب والمفكر "حالة الذعر كانت منتشرة وظاهرة في مذكرات القيادات الإسرائيلية نتيجة هزيمة أكتوبر، ومع مرور الوقت بدأوا في تزوير الحقائق"، معقبا "انتصار حرب أكتوبر أعاد الحياة إلى مصر مرة أخرى بعد موت 5 سنوات" .

وأكمل حديثه، "بعد انتصار أكتوبر دبت الروح داخلنا من جديد، وبدأنا في التفكير بشكل مختلف للمستقبل"، منوهًا "أصبحت هناك تحولات جذرية داخل مصر بعد الانتصار"، مشيرا إلى أن "السادات أعلن يومها أن حرب 73 هي آخر الحروب، وذلك لأنها الحرب العربية الوحيدة المنتصرة حين ذاك".

واستطرد "حرب أكتوبر نقلت الرئيس السادات إلى مرحلة ومكانة أعلى لدى الشعب، وبعدها بدأ الشعب يتعامل معه على أنه سياسي رفيع المستوى"، مشددا على أن حرب أكتوبر شهدت تعاونا عربيا لم يحدث من قبل.



