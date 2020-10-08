AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الفقي: انتصار حرب أكتوبر أعاد الحياة إلى مصر مرة أخرى بعد موت 5 سنوات ..فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
إسراء صبري

قال مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر، إن إسرائيل بدأت محاولة إجهاض انتصار حرب أكتوبر منذ اليوم الأول، ومستمرة في ذلك حتى اليوم، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية كانت ترسل برقية يومية بتفاصيل فنية وسياسية لجميع سفاراتها بالخارج لمواجهة محاولات إجهاض انتصارات حرب أكتوبر.


وأضاف "الفقي"، أثناء حواره التلفزيوني ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن معيار الانتصار الحقيقي في حرب أكتوبر يتلخص في عبور القناة، مؤكدا "مصر انتصرت بكل المقاييس بالرغم من محاولة إسرائيل ادعاء غير ذلك".

وتابع الكاتب والمفكر "حالة الذعر كانت منتشرة وظاهرة في مذكرات القيادات الإسرائيلية نتيجة هزيمة أكتوبر، ومع مرور الوقت بدأوا في تزوير الحقائق"، معقبا "انتصار حرب أكتوبر أعاد الحياة إلى مصر مرة أخرى بعد موت 5 سنوات".

وأكمل حديثه، "بعد انتصار أكتوبر دبت الروح داخلنا من جديد، وبدأنا في التفكير بشكل مختلف للمستقبل"، منوهًا "أصبحت هناك تحولات جذرية داخل مصر بعد الانتصار"، مشيرا إلى أن "السادات أعلن يومها أن حرب 73 هي آخر الحروب، وذلك لأنها الحرب العربية الوحيدة المنتصرة حين ذاك".

واستطرد "حرب أكتوبر نقلت الرئيس السادات إلى مرحلة ومكانة أعلى لدى الشعب، وبعدها بدأ الشعب يتعامل معه على أنه سياسي رفيع المستوى"، مشددا على أن حرب أكتوبر شهدت تعاونا عربيا لم يحدث من قبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: انتصارات أكتوبر ستظل علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر

أيمن جابر: ما تم في حرب أكتوبر يُدرَّس للعالم

رد الاعتبار كان تمنه غالي.. أبو العينين يهنئ المصريين بذكرى نصر أكتوبر

نائب السويس: 6 أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية

شاهد.. فتحي عبد الوهاب يحيي ذكرى انتصار أكتوبر

بصورة والده.. حازم إمام يحتفل بذكرى حرب أكتوبر

ترشيحاتنا

الذهب في النازل.. جرام عيار 21 يخسر 15 جنيها حتى الآن

ابن المدرب المتوفى في نادي فارسكور يكشف تفاصيل الواقعة ..فيديو

وزير التعليم: مسموح بتسديد مصروفات المدارس الحكومية على قسطين أو 4

ميدو: الأهلي خسر أفضل مهاجميه برحيل أزارو

فصل جديد.. الرقابة تنتصر لـ محمد الشرنوبي وتحفظ شكوى سارة الطباخ

السيطرة على حريق التهم فصل تحفيظ قرآن بجامع الأزهر .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجمع بين الأناقة والجرأة.. 10 صور لـ زوجة محمد دياب في عيد ميلادها

فريق «الخطة العايمة» في جولة بدور العرض السينمائي

أطعمة غير متوقعة تخلصك من سموم الجسم في دقائق