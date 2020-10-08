أشرف تمام يوضح سبب ارتفاع حالات الطلاق في مصر.. فيديو

قال الدكتور أشرف تمام رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سابقًا، إن المجتمع المصري سنة 2005 كان يوجد به 65 ألف حالة طلاق، أما سنة 2009 كان يحدث في السنة الواحدة 141 ألفا و500 حالة طلاق.





وأضاف أشرف تمام، في لقائه التلفزيوني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن حالات الطلاق زادت أكثر من الضعف في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن سنة 2005 شهدت أيضًا تغيير سن الحضانة من 10 و12 سنة إ لى 15 سنة، والطفل بعدها يُخيّر؛ وبالتالي أصبحت الحضانة أبدية للأم.





وأوضح أشرف تمام ، أن سنة 2008 تم نزع الولاية التعليمية من الأب؛ و أصبحت مع الأم، وهذا كان من فترة 2005 حتى سنة 2009، مؤكدا أن هذا من أهم أسباب الطلاق. سنةالأب؛أصبحتالأم،حتىسنةأسباب





وتابع أن آخر إحصائية صُدرت من الجهاز المركزي عن حالات الطلاق تفيد بأن هناك 212 ألف حالة طلاق في السنة وهذا حتى عام 2018.



