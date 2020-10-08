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مصطفى الفقي يروي تفاصيل انتصار أكتوبر ومحاولة الغرب تشويهه ..فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:53 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
إسراء صبري
قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن الجانب الإسرائيلي كان متفوقا على المصري من حيث أفلام التسجيل، متابعا "الميديا الغربية كانت تساعد الجيش الإسرائيلي من كل الجهات".

وأضاف "الفقي"، في حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "كان يجب أن تكون هناك أفلام تسجيلية تروي بالتفاصيل ما حدث خلال حرب أكتوبر"، معقبا "التعامل الخارجي تغير بعدما انتصرت مصر على إسرائيل".

وأكد أن الإعلام البريطاني حاول إجهاض نتائج انتصارنا في حرب أكتوبر مبكرا عن طريق نشر الشائعات غير الصحيحة.

وأضاف أن الأشقاء العرب حاربوا معنا ليس بالدماء ولكن بالأموال، عن طريق البترول والضغط على إسرائيل.

وأردف معلقا على المشككين في انتصار أكتوبر، "أقول لأي محلل سياسي أو دبلوماسي شاب لا يرى نجاحا في حرب أكتوبر، أنت لم تعش يومها".
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