AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

‏أيوه دافعين في الماتش.. نبيل الحلفاوي يرد على «ترك إنبي الماتش لصالح الأهلي»

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:34 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
مصطفى كرم
رد الفنان نبيل الحلفاوي، على متابع شكك في أداء فريق إنبي أمام النادي الأهلي وترك لاعبيه المباراة للأهلي بتعمد مما أدي إلي هزيمتهم.

وكتب نبيل الحلفاوي ردا على المتابع بسخرية "‏أيوه.. دافعين في الماتش ده شيء وشويات عشان ناخد الدوري".

وكان أحد متابعيه كتب تعليقا قال فيه "‏‎إنبي اصلا مابتلعبش حلمي طولان بايع الماتش".

وفاز الأهلي على إنبي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الأسبوع الـ32 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفين أمام إنبي، ليرتقي إلى المركز السابع في قائمة ترتيب الهدافين لدوري هذا الموسم بـ7 أهداف فيما سجل اجايي الهدف الثالث للفريق. 


وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  إن الإيجابيات في مباراة اليوم أمام إنبي كثيرة، وفي مقدمتها الفرص التي حصل عليها الأهلي على مدى شوطي اللقاء، وقال إن هناك تحسنًا كبيرًا في التمرير، وإن اللاعبين بدأوا يؤدون بالشكل الذي يرغب فيه.

وأوضح أن الدفاع كان متماسكًا بشكل كبير، وأن الفريق لم يواجه متاعب دفاعية، إلى جانب تألق مروان محسن، الذي أظهر شخصية قوية في التسجيل خاصة في الهدف الثاني.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق قدم مباراة قوية، وأن الجهاز الفني سعيد بفرصة المشاركة التي حصل عليها عدد كبير من اللاعبين خاصة الشباب مثل عربي بدر، وكذلك مشاركة وليد سليمان وجونيور أجايي بعد فترة من الغياب، وأن الفريق يتحسن بشكل مستمر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مروان محسن يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي.. فيديو

ملخص مباراة الأهلي وإنبي و3 أهداف رائعة.. فيديو

ليلة توهج مروان محسن.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة

موسيماني يفرض سيطرته على قلوب الأهلاوية بانتصارين متتاليين في الدوري

الأهلي يرفض الراحة قبل مواجهة بيراميدز

شاهد.. تعليق محمد هاني بعد فوز الأهلى على إنبي

ترشيحاتنا

عوض تاج الدين : كورونا وباء عالمي والإصابات المُعلنة ليست حقيقيًة من الشق الفني ..فيديو

ذكرى ميلاد أحمد مظهر.. قصة قتل صديقه بيد ابنه

مباراة بحكم دولي ومفيش إسعاف.. ابن مدرب فارسكور يفتح النيران على الهواء.. شاهد

مشهد لا ينسى.. فريق إنقاذ يتدخل لمساعدة فأر عالق في بالوعة.. شاهد

الأهلي يرفض الراحة قبل مواجهة بيراميدز

سيد عبد الحفيظ يوضح تفاصيل إصابة أيمن أشرف وتطور حالة محمد محمود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاجرة محتدمة بسبب الكمامة تنتهي بمقتل مسن عمره 80 عاما.. تفاصيل

مشهد لا ينسى.. فريق إنقاذ يتدخل لمساعدة فأر عالق في بالوعة.. شاهد

تجمع بين الأناقة والجرأة.. 10 صور لـ زوجة محمد دياب في عيد ميلادها