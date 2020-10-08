إصابة مساعد قائد البحرية الأمريكية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إصابة مساعد قائد البحرية الأميركية "جاري توماس" بفيروس كورونا.





وفي وقت سابق، قال "البنتاجون" إن عدد المصابين من أفراده اقترب من 70 ألفا، مسجلا زيادة بأكثر من 7% خلال أسبوعين.





وأضاف أن لفيروس ثبتت إصابته لــ47658 عسكريا و10751 فردا يؤدون الخدمة المدنية في الجيش، و6377 شخصا من أفراد عائلات العسكريين، إضافة إلى 4481 شخصا من موظفي الشركات المقاولة مع "البنتاجون".





وانتشر الوباء بين الأشخاص المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أصيب بالوباء مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر ومسؤول عسكري كبير.





وأكد ميلر، وهو الذي يعزل نفسه منذ أيام، أنه أصيب بفيروس كورونا يوم الثلاثاء.





كما يخضع الجنرال الأمريكي مارك ميلي وقادة عسكريون آخرون للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة الأدميرال تشارلز راي، المسؤول في خفر السواحل.





وتشمل قائمة الشخصيات التي حضرت الاجتماعات مع راي إلى جانب ميلي، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جون هايتن، ورئيس العمليات البحرية الأميرال مايكل جلداي، ورئيس أركان الجيش، جيمس ماكونفيل، ورئيس أركان القوات الجوية، الجنرال تشارلز بروان، بحسب ما أفاد مسؤول في البنتاجون.



