استبعاد مدافع الاتحاد السكندري من مواجهة سموحة

تأكد غياب مدافع الاتحاد السكندري، عمر الميداني
عن مباراة فريقه أمام سموحة في اللقاء الذي يجمعهما غدًا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة المصري.
وتعرض اللاعب للإصابة في الدقائق الأولي من المباراة الماضية أمام طلائع الجيش التي انتهت بالتعادل الإيجابي "٢-٢"، لتثبت الأشعة إصابة اللاعب بشد في الخلفية ليغيب عن الفريق لمدة أسبوعين.
ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، من العديد من الغيابات بسبب إصابة بعض اللاعبين وإيقاف البعض.
ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة غدًا، الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ3٢ من بطولة الدوري.
ووصل ليل أمس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأوغندي إيمانويل أوكوي من بلاده إلى مصر؛ للانضمام إلى صفوف الفريق السكندري.
ويجري "أوكوى" مسحة طبية في الساعات القليلة القادمة؛ للاكتشاف المبكر عن فيروس كورونا؛ تمهيدا لمشاركته في التدريبات والمباريات القادمة.
وكان في استقبال إيمانيول أوكوي بمطار القاهرة اللواء عبدالجليل إمام مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري .