AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شيفروليه كمارو تواجه انخفاضا حادا في مبيعاتها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:14 ص
شيفروليه كمارو
شيفروليه كمارو
اماني نوار
كشفت شركة شيفروليه الأمريكية، عن تراجع كبير في مبيعات طراز كمارو الشهيرة ، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020.

وجاء تراجع مبيعات شيفروليه كمارو في الربع الثاني من عام 2020 لصالح طرازات دودج تشالنجر وفورد موستنج، وهما أهم من ينافس هذه السيارة في هذه الفئة.

وسنجد أن بلغ انخفاض مبيعات كمارو حوالي 35% خلال الأشهر الثلاثة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بعد نجاح كبير.

كما يعتقد الخبراء أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى انخفاض مبيعات شيفروليه كمارو ومنها تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى هبوط حاد في مبيعات كافة السيارات.

يذكر أن أعلنت مجلة موتورنج ريسيرش البريطانية مؤخرا عن حظر بيع موديلات شيفروليه كمارو وكورفيت الجديدة في كل من المملكة المتحدة وأوروبا ، وذلك على خلفية قوانين الانبعاثات الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، حيث أن محرك LT1 V8 سعة 6.2 لتر الخاص بطرازات كمارو المتاحة هناك ينتج معدلات انبعاثات أعلى من الحد الأقصى المسموح به حسب قواعد حماية البيئة الأوروبية الجديدة.

ومن المنتظر أن تُحال كورفيت سي 7 للتقاعد في فترة قريبة، ولكنه من غير المعلوم بعد إن كان جيل سي 8 الجديد منها سلتزم بقوانين انبعاثات الوقود الجديدة أم لا، غير أنه من المتوقع أنه سيكون أعلى كفاءة مع قدر أقل من الانبعاثات، ولكن الوضع مختلف بالنسبة لطراز كمارو التي لا يتوقع حصولها على جيل جديد في وقت قريب نظرا لحصولها على تحديث فيس ليفت هذا العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصميم تخيلى يحول شيفروليه كمارو إلى واجون ..صور

شاحنة دودج رام تشارجر تعود إلى الحياة بتصميم تخيلي جديد

باللهب الأزرق.. شاهد سيارة باتمان الجديدة 2021 | فيديو

سيارات أنقذت شركاتها من الإفلاس

رسميا طرح الأسطورة نيسان nissan z بروتو الجديدة .. صور

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة واحدة في الأسبوع

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس للوجه القبلي والبحري

وكيل آري بابل يكشف كواليس انضمامه للتعاون السعودي بعد فشل تعاقده مع الزمالك.. فيديو

إطلاق سوبارو موديل 2021 بمحرك 2500 سي سي

نجم الكوافيرات.. تامر أمين يتنمر على محمد النني ويسخر منه| فيديو

في ذكرى ميلاد فارس السينما.. سر مقاطعة أحمد مظهر لشقيقته وفقدانه الذاكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة سرقة سيارة بداخلها 3 فتيات بعد الاعتداء بالضرب على والدتهن.. شاهد ما حدث

أب يضحي بحياة رضيعته ذات العام الواحد توفيرا لنفقات إصلاح سيارته.. صور

مشاجرة محتدمة بسبب الكمامة تنتهي بمقتل مسن عمره 80 عاما.. تفاصيل