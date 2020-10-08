شيفروليه كمارو تواجه انخفاضا حادا في مبيعاتها

كشفت شركة شيفروليه الأمريكية، عن تراجع كبير في مبيعات طراز كمارو الشهيرة ، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020.





وجاء تراجع مبيعات شيفروليه كمارو في الربع الثاني من عام 2020 لصالح طرازات دودج تشالنجر وفورد موستنج، وهما أهم من ينافس هذه السيارة في هذه الفئة.





وسنجد أن بلغ انخفاض مبيعات كمارو حوالي 35% خلال الأشهر الثلاثة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بعد نجاح كبير.





كما يعتقد الخبراء أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى انخفاض مبيعات شيفروليه كمارو ومنها تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى هبوط حاد في مبيعات كافة السيارات.





يذكر أن أعلنت مجلة موتورنج ريسيرش البريطانية مؤخرا عن حظر بيع موديلات شيفروليه كمارو وكورفيت الجديدة في كل من المملكة المتحدة وأوروبا ، وذلك على خلفية قوانين الانبعاثات الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، حيث أن محرك LT1 V8 سعة 6.2 لتر الخاص بطرازات كمارو المتاحة هناك ينتج معدلات انبعاثات أعلى من الحد الأقصى المسموح به حسب قواعد حماية البيئة الأوروبية الجديدة.





ومن المنتظر أن تُحال كورفيت سي 7 للتقاعد في فترة قريبة، ولكنه من غير المعلوم بعد إن كان جيل سي 8 الجديد منها سلتزم بقوانين انبعاثات الوقود الجديدة أم لا، غير أنه من المتوقع أنه سيكون أعلى كفاءة مع قدر أقل من الانبعاثات، ولكن الوضع مختلف بالنسبة لطراز كمارو التي لا يتوقع حصولها على جيل جديد في وقت قريب نظرا لحصولها على تحديث فيس ليفت هذا العام.



