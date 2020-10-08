بعد الفوز بثلاثية على إنبي هاشتاج الأهلي يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الأهلي بعد الفوز على فريق إنبي أمس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎مبروووووووك للأهلي وجمهوره ومحبي النادي الأهلي" و " ‏‎ موسيماني مدرب واقعي و صنايعي !!!! كورة الاهلي بقت حلوة حلاوة"..





وعلق آخرون "‏تقريبا حارس انبي محمود جاد مكبتن مروان محسن ف الفنتازيا" و "‏معلش هما فين بقا الناس الي كانت بتنتقد مروان مش باينين ليه بقا مروان جاب جونين اجمل من بعض اداء ولا اروع ".







