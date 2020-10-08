إسلام الشاطر يعلق على أداء الأهلي أمام إنبي

أبدى الكابتن إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، رأيه في مباراة أمس بين النادي الأهلي وإنبي في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وكتب إسلام الشاطر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏الاهلي ممتع بصراحه".





وفاز الأهلي على إنبي ، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الأسبوع الـ32 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وسجل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفين أمام إنبي، ليرتقي إلى المركز السابع في قائمة ترتيب الهدافين لدوري هذا الموسم بـ7 أهداف فيما سجل اجايي الهدف الثالث للفريق.





وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الإيجابيات في مباراة اليوم أمام إنبي كثيرة، وفي مقدمتها الفرص التي حصل عليها الأهلي على مدى شوطي اللقاء، وقال إن هناك تحسنًا كبيرًا في التمرير، وإن اللاعبين بدأوا يؤدون بالشكل الذي يرغب فيه.









وأوضح أن الدفاع كان متماسكًا بشكل كبير، وأن الفريق لم يواجه متاعب دفاعية، إلى جانب تألق مروان محسن، الذي أظهر شخصية قوية في التسجيل خاصة في الهدف الثاني.



