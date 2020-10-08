أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 .. تعرف عليها

وسجَّل سعر كيلو الدواجن سعرا يتراوح ما بين 19 و21 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 15 و16 جنيهًا للكيلو.

وسجَّل سعر كيلو الدواجن سعرا يتراوح ما بين 19 و21 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 15 و16 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 8 جنيهات و10.50 جنيهات، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4.75 جنيه والكتكوت البلدي نحو 1.4 جنيه.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 8 جنيهات و10.50 جنيهات، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4.75 جنيه والكتكوت البلدي نحو 1.4 جنيه.