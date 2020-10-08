أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 .. تعرف عليها

ينشر "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 8 اكتوبر 2020 داخل المزارع وفقا لآخر التحديثات التى أعلنت عنها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد لعام للغرف التجارية
وسجَّل سعر كيلو الدواجن سعرا يتراوح ما بين 19 و21 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 15 و16 جنيهًا للكيلو.
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 8 جنيهات و10.50 جنيهات، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4.75 جنيه والكتكوت البلدي نحو 1.4 جنيه.
وسجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح ما بين 32 و33 جنيهًا للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح ما بين 35 و38 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 13 و14 جنيهًا.