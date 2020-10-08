ننشر أسباب تأخر خروج لقاح كورونا إلى النور

يواجه لقاح جامعة أكسفورد المرتقب بشدة تأخيرات كبيرة في تجاربه، كان اللقاح واحدًا من اللقاحات التي ستخرج إلى النور في شهر سبتمبر الماضي.





وتشير الدراسات إلى أن التوقف لمدة شهر في تطوير اللقاح يرجع إلي أن المتطوعين الذين حصلوا بالفعل على حقنة واحدة قد لا يتمكنون من الحصول على الثانية المخطط لها.





كما أن التأخير يرجع إلى قيام المنظمين الأمريكيين بالتحقيق في الآثار الجانبية المحتملة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





حيث تم تأجيل سابق في 6 سبتمبر من قبل AstraZenaca ، التي تطور اللقاح مع أكسفورد ، بعد أن أصيب أحد المشاركين في التجربة في المملكة المتحدة بالمرض.





كما ان الأشخاص الآخرين الذين حصلوا على الجرعة الأولى كان من المقرر أن يحصلوا على جرعة ثانية الأسبوع المقبل ، ولكن تم إلغاؤها الآن.





وقال أحد المشاركين للنشر: "الآن ، نحن في انتظار فئران المختبر"، ومن غير المعروف عدد المشاركين في التجربة القوية، أو مدى تأثير ذلك في تحديد ما إذا كان اللقاح آمنًا.





وفي نهاية الأسبوع الماضي ، أعرب العلماء الذين يعملون على لقاح أكسفورد عن أملهم في أن يتمكن المنظمون من الموافقة عليه قبل بداية عام 2021 ، حسبما ذكرت صحيفة The Times.



