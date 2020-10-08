جمعية محبى الأطرش تكرم اسم الرئيس "السادات" وتحتفل بذكرى العبور

تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش ، برئاسة الفنان عادل السيد، بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر المجيد، فى السابعة من مساء يوم السبت ١٠ أكتوبر بقاعة حفلات أولاد العم بالجيزة .





وتكرم الجمعية اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، ويتسلم درع التكريم اللواء عفت السادات شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى جانب تكريم كوكبة من أبطال القوات المسلحة، الذى شاركوا فى حرب النصر، بحضور كوكبة من الفنانين منهم الفنان سيف عبد الرحمن، والفنان قيس عبد الفتاح، والفنان محمد صالح .





ويروى الفنان عادل السيد بعض الذكريات والمواقف التى جمعت بين الرئيس الراحل أنور السادات والموسيقار فريد الأطرش، ويتحدث المؤرخ العسكري اللواء محمد درويش عن استراتيجية حرب أكتوبر، كما يتحدث الدكتور حسن الشوان، شقيق البطل المصرى جمعة الشوان، عن حياة شقيقه وكيف استطاع تنفيذ خطة خداع إسرائيل بنجاح .





ويتضمن برنامج الإحتفال ايضا، عرض فيلم تسجلي لمجموعة من خطب الرئيس السادات، وتسجيل مصور نادر لعدد من الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب منهم وردة وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ ومحرم فؤاد، كما يتخلل الحفل فقرات غنائية لأشهر أغانى الموسيقار فريد الأطرش، إلى جانب الاستماع إلى مجموعة من القصائد الشعرية .





يذكر أنه توجه رئيس الجمعية وعدد من أعضائها، يوم ٦ أكتوبر، لزيارة ضريح الجندى المجهول وقراءة الفاتحة على روح الرئيس الراحل محمد أنوار السادات، والتقوا بعدد من أسرة الرئيس من بينهم اللواء عفت السادات .



