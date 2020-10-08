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رشا مجدي: أبو العينين يتكفل بمصروفات طلاب التعليم الإلزامي غير القادرين بالجيزة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:41 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
هاجر إبراهيم
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن النائب محمد أبو العينين، أعلن عن تكفله بسداد المصروفات المدرسية لطلاب التعليم الإلزامي غير القادرين بمحافظة الجيزة، بناءً على طلبات الأهالي.


وأضافت رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تلك المبادرة خاصة بأهالي شارع المحطة بحي جنوب الجيزة، موضحةً أن الأهالي توجهوا بمطالب للنائب محمد أبو العينين، لرصف وتطوير شارع المحطة بالجيزة.


وأوضحت أن تلك المبادرة لرفع المخالفات المتراكمة بطول الشارع وسرعة الاستجابة والعمل على تطوير هذا الشارع.
 

ونوهت رشا مجدي، إلى أن من يرغب في متابعة هذه الإنجازات الخاصة بالنائب محمد أبو العينين، يمكن أن يتابع الموقع الرسمي له على الإنترنت وهو www.abouelenein.com، ويضم الموقع مكتبة من الفيديوهات التي توضح أعمال محمد أبو العينين ولقاءاته مع رؤساء دول وقدر ما يحصل عليه من احترام، إلى جانب مشروعاته.


وقالت إنه كانت هناك رسالة مهمة جدًا مُوجهة للنائب محمد أبو العينين، والتي تعتبر رسالة تأييد للنائب، عبارة عن أغنية مُهداة من المطرب الشعبي حسن شاكوش.


وأضافت أن المطرب الشعبي حسن شاكوش قرّر أن يهدى للنائب محمد أبو العينين أغنية خاصة لتأييده في الانتخابات.
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