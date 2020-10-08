أنشطة ثقافية وفنية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر بفرع المنوفية

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة المنوفية عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية التابعة له، حيث أقام بيت ثقافة منوف معرض رسوم أطفال بعنوان "حرب أكتوبر" وتم عرض مجموعة من رسوم الأطفال التي تعرض رؤيتهم لأحداث أكتوبر العظيمة، كما قدم بيت ثقافة دنشواي ورشة فنية "حرب أكتوبر ٧٣" مع سامح مبروك مسئول الفن التشكيلي والذي عرض بعض الخطوط المهمة والعناصر الأساسية اللازمة للتعبير عن تصوير حرب أكتوبر .





أقامت الإدارة الثقافية بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري محاضرة بعنوان "مصر السلام" حيث تناول أشرف السيد الحديث عن قوة وبسالة الجندي المصري منذ آلاف السنين والتي بدأت منذ عهد مينا موحد قطرين، كما أقام بيت ثقافة ميت أبو الكوم محاضرة نادي تكنولوجيا المعلومات بعنوان "كيفية عمل علامة مائية في برنامج word" للأستاذة دعاء بلال مدرب نادي تكنولوجيا المعلومات، حيث تناولت الحديث عن أهمية عمل علامة مائية على المستندات الخاصة حتى لا يتم سلبها أو نسخها وتناولت شرح خطوات عمل العلامة المائية .





أقامت مكتبة حديقة الطفل بوسط المدينة ورشة حكي بعنوان "حرب أكتوبر" وتناول الحديث الدكتور عماد فؤاد عن حرب أكتوبر العظيمة والتي غيرت نظرة العالم لمصر والمصريين بعد ما شاهدوه من تضحيات الجيش المصري لينالوا من أعدائنا واستعادة أرضنا، كما قدم قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم ندوة لمناقشة قصص الأنبياء "قصة آدم عليه السلام" للشيخ عمرو عبدالمقصود حيث تناول الحديث عن خلق الله للملائكة ووظيفتهم التي خلقوا من أجلها وأول من سكن الأرض ثم خلق الله لآدم ومعاداة إبليس لسيدنا آدم.





قدم بيت ثقافة سرس الليان ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "السادات يتحدي" تأليف موسي بدوي وناقشه رمضان محمود مدكور مدرس دراسات إجتماعية وتناول الحديث عن القائد الشهيد محمد أنور السادات وهو يتحدي الجميع حيث أنه كان رجل قوي وراغب في تحقيق السلام وسيخلده التاريخ بعد تحقيقه الإنتصار في حرب ٦ أكتوبر ١٩٧٣ وإنجازة العديد من القرارات الجريئة، كما قدمت مكتبة قورص الثقافية محاضرة بعنوان "بطولات حرب أكتوبر" إلقاها سميح زاهر تناول الحديث عن انعكاس أثار حرب أكتوبر المجيدة على الإنسان المصرى تلك الآثار ذات الأبعاد الحضارية والنفسية التى تبقى تحت سطح الوعى فى معظم الحياة .



