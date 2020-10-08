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أخبار البلد

البيئة تنصح كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية ب‏عدم الخروج اليوم وغدا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:46 م
صدى البلد
حنان توفيق

إستنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة  فإن  العوامل الجوية ‏خلال الفترة من بداية  من اليوم الخميس 8  أكتوبر 2020 وحتى نهاية يوم الجمعة 9  أكتوبر 2020  ‏سوف تؤثر سلبًا على جودة الهواء،  نتيجة الاستقرار الشديد فى الأحوال الجوية والذى سيتسبب فى ‏تركيز الملوثات من المصادر المختلفة,  نتيجة انخفاض مستوى التهوية الرأسية، والذى يتزامن مع ‏هدوء نسبى للرياح يصل أحيانًا لحد السكون.‏

ومن المتوقع أن تتحسن العوامل الجوية لتساعد على تشتت الملوثات بداية من يوم السبت بإذن الله.‏

وتؤكد وزارة البيئة من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد ‏من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء، وتنصح  السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية ‏تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة.‏ وتؤكد أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى ‏مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر ‏الواتس اب على رقم 01222693333 .‏

والجدير بالذكر أنه من المتوقع تكرار مثل هذه الظاهرة خلال الفترة الباقية من فصل الخريف وحتى ‏نهاية الشتاء نتيجة العوامل الجوية والتوزيعات الضغطية التى تؤدى إلى التهوية السيئة خلال هذه ‏الفترة مما يسبب ظهور الشوائب العالقة.
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