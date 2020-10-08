وكيل نقل البرلمان يهنئ البنك الأهلى بحصوله على المركز الأول فى القروض المشتركة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بالتهنئة للبنك الاهلى المصرى بعد حصوله على المركز الاول فى القروض مشيدا باستمرار القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري في تحقيق نتائج متميزة محليا ودوليا.





وقال " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم ان أكبر دليل على ذلك نتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة خلال التسعة أشهر الماضية من عام 2020 والتي أظهرت حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة وهي: وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة اضافة الى ان النتائج أظهرت أيضا حصول البنك الأهلي المصري على المركز الثاني افريقيًا والمركز الثالث في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك فيها بدور وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة وذلك بعد بنوك ومؤسسات دولية، حيث استطاع البنك الاهلي المصري إدارة أربعة وعشرين صفقة تمويلية بقيمة إجمالية تخطت 137 مليار جنيه مصري.





وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بتأكيد المصرفى الكبير هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري علي ان استمرار البنك في تحقيق هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك على دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، بالرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترة الأخيرة في ظل أزمة كورونا وأهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية مثمنا تأكيد هشام عكاشة على استمرار استراتيجية البنك في تطوير العنصر البشري والذي يعتبره البنك ثروته الحقيقية حيث يهتم بوضع الخطط التدريبية للعاملين علي أحدث الأساليب في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة والمبتكرة التي تواكب التطور المتلاحق في العالم بما يؤهل البنك لعقد الشراكات والصفقات مع البنوك المحلية والعالمية بحرفية ونجاح.





وتابع حديثه قائلا:" واشارته الى أن البنك الأهلي المصري دائما ما يلعب دورًا رائدًا في دعم ومساندة المشروعات القومية التي تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري مثل قطاع النقل والصناعة والزراعة مما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة في مختلف الانشطة الداعمة لتلك القطاعات ومن ثم زيادة موارد الدولة والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".





كما أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بتصريحات المصرفى القدير يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري التى أكد فيها اعتزاز البنك باستمراره في الحصول على تلك المكانة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الاوسط وافريقيا بالرغم من التحديات الصعبة خاصة في الفترة الأخيرة وتأكيده ان هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهد المبذول من جانب المختصين بالبنك، واستكمالا لخططه التي تهدف إلى الحفاظ على مكانته الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.





كما يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والعالمية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.





ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين تحية قلبية لجميع القيادات والعاملين بهذا البنك الوطنى الكبير الذى يستحق فعلا لقب أهل مصر ليس لما يحققه من انجازات ومساهمات كبيرة فى تمويل العديد من المشروعات القومية الكبرى ولكن على مساهماته المجتمعية والاجتماعية والانسانية الكبرى التى يقدمها للشعب المصرى العظيم مؤكدا ان البنك الاهلى المصرى يحظى باهتمام وتقدير كبيرين وغير مسبوقين فى تاريخ الحياة المصرفية المصرية