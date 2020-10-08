خروج جميع المصابين بحالات اختناق جراء تسرب غاز كلور من محطة مياه بنجع حمادى

أعلن مستشفى نجع حمادي العام، عن خروج جميع المصابين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم غازا متسربا من محطة مياه قرية السلامية، مع تماثلهم للشفاء التام، بعد حصولهم على الإجراءات الطبية اللازمة.





وقال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إجمالى عدد المصابين بحالات اختناق بقرية نجع قابول التابعة لمركز نجع حمادي ٦١ مصابا.





وأضاف تواضروس، أن المصابين من بينهم ٣٩ مصابا تم وضعهم تحت جهاز الأكسجين، فيما تم عمل الإسعافات الأولية لـ ٢٢ حالة دون جلسات أكسجين.





فيما واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية، إجراءاتها لكشف أسباب وملابسات تسرب غاز الكلور وحل المشكلة لعدم تكرارها مرة أخرى.





وكانت منطقة نجع قابول بنجع حمادى، شهدت تسرب كميات من غاز الكلور المستخدم فى محطة مياه السلامية، نتج عنه إصابة ٦١ شخصا بحالات اختناق، استدعت نقل عدد كبير منهم إلى المستشفى لعمل جلسات أكسجين عاجلة.





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