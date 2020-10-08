انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي اليوم إلى 4 محافظات

انطلقت اليوم الخميس، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات : (الشرقية – الإسماعيلية – دمياط – بور سعيد) بواقع (3) طن لكل من محافظة (الإسماعيلية – دمياط – بور سعيد)، و(2) طن لمحافظة الشرقية.. وذلك للأسبوع التاسع على التوالي.





وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.





وتؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.



