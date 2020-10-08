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منوعات

هل تزوج فلاديمير بوتين سرًا من لاعبة جمباز؟.. اعرف القصة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:39 م
صدى البلد
نهى حمدي
منذ عامين والشائعات دارت حول الرئيس الروسي وحالته الاجتماعية ما بين مطلق أم تربطه علاقة بإحدى بطلات الألعاب الأوليمبية، ومازاد من تلك الشائعات هو اختفاء لاعبة جمباز سابقة وسط شائعات عن رزقها بتوأم  من فلاديمير بوتين.

فلم يعد أحد يرى الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية ألينا كابيفا صاحبة الـ 37 عامًا، منذ عام 2018 عندما قيل إنها كانت حاملًا في شهرين، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

ويُعتقد أنها أنجبت أولادًا في أبريل الماضي في عيادة بموسكو، لكن القلق يتزايد من اختفائها، وكانت ألينا، وهي عضوة برلمانية سابقة في حزب روسيا الموحدة الذي يتزعمه بوتين ، قد ظهرت في إحدى المرات شبه عارية.

قد لمحُ  من قبل عن علاقتها الرومانسية مع "بوتين" الذي يبلغ من العمر 68 عامًا، في عام 2008، ألينا هي رئيسة National Media Group ، التي فازت بعقد حصري لبث محتوى Netflix.

فيما أشار مصدر في موسكو لصحيفة The Sun: "بوتين رجل شديد الخصوصية - لقد كان يخفي ابنتيه الراشدين ببطاقات هوية مزورة منذ سنوات، وحتى الآن  على الرغم من أنه يتحدث عنهم من حين لآخر ، إلا أنه لا يسميهم أبدًا.

وأضاف "إذا أنجبت ألينا أطفاله ، فقد يكون اختبائها بعيدًا من أقوى الإشارات التي تشير إلى ذلك، فهو  مهووس بأمن عائلته".
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