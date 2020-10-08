أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ميزة مهمة من واتساب تحافظ على مساحة التخزين بهاتفك.. وتعرف على طريقة حذف تطبيقات آيفون بعد إطلاق iOS 14

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
تحتوى تطبيقات التراسل الاجتماعي الكثير من الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF، والتي يتم تخزينها في بعض التطبيقات على خوادم الشركة مثل فيسبوك ماسنجر، ولكن بعض التطبيقات الأخرى مثل واتساب WhatsApp ، تحتفظ بكل شئ في محادثاتك حتي الرسائل النصية على مساحة التخزين الخاصة بهاتفك الذكي.
بعد عدة أشهر من الشائعات والتسريبات أخيرا كشفت شركة آبل Apple، عم موعد إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 12 iPhone 12، والتي ستعلن عنهم من خلال حدثا افتراضيا عبر الإنترنت يوم 13 أكتوبر الجاري.
احتلت خدمة زووم Zoom، قائمة تطبيقات مؤتمرات الفيديو لعدة أشهر مع إجراء ملايين من الاجتماعات من خلالها كل يوم كمنصة شائعة للدردشة المرئية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، لكنها ليست مناسبة لكل شخص أو تجمع.
مع إصدار نظام تشغيل هواتف آيفون الجديد iOS 14، أضافت شركة آبل خاصية مكتبة التطبيقات، والتي تعمل بشكل أشبه بدرج التطبيقات الذي يخزن جميع التطبيقات المثبتة على هاتفك الذكي، ما أدى إلى تغيير طريقة حذف التطبيقات وجعلها أكثر صعوبة.
أعلنت شركة جوجل Google، عن بعض التحديثات المتعلقة بالأمان، بما في ذلك التنبيهات الجديدة العابرة للتطبيقات التي ستخبرك عندما تكون هناك مشكلة أمنية في حساب جوجل الخاص بك.