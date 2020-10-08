أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ميزة مهمة من واتساب تحافظ على مساحة التخزين بهاتفك.. وتعرف على طريقة حذف تطبيقات آيفون بعد إطلاق iOS 14

أعلنت شركة جوجل، عن بعض التحديثات المتعلقة بالأمان، بما في ذلك التنبيهات الجديدة العابرة للتطبيقات التي ستخبرك عندما تكون هناك مشكلة أمنية في حساب جوجل الخاص بك.