د.دنيا شعير تكتب: معجزات علاجية من المواد الطبيعية (7): ميكروبات النباتات

في المقالة السابقة استعرضنا جهود العلماء في مواجهة ندرة النباتات الطبية والحفاظ على التنوع البيولوجي والكميات الصغيرة التى ينتجها النبات التى كانت دوما عائقا أمام التصنيع الدوائي، فعلى سبيل المثال، يكون تركيز التاكسول Paclitaxel (Taxol®) (مادة مضادة لسرطان الثدى والمبايض) أقل من 0.05٪ في لحاء أشجار التاكسوس Taxusbrevifolia وبالتالي يلزم 15 كجم أى لحاء ثلاثة أشجار تاكسوس لإنتاج 1 جرام، بينما يحتاج كل مريض بالسرطان إلى نحو 2.5 جرام، ومن ضمن تلك التقنيات التي استخدمت لإنتاج المواد الطبيعية هم التخليق الكيميائى، وادخال الجينات المسئولة عن إنتاج هذه المواد الطبيعية فى نباتات مختلفة تماما لا تنتج هذه المادة الفعالة بشكل طبيعي وتسمى تلك بـ "النباتات المعدلة وراثيا"، وقد استخدمت أيضا الخلايا النباتية لإنتاج هذه المواد الفعالة فى المعمل بدلا من الزراعة الكاملة للنبات فى الأرض الزراعية، وأيضا تم استخدام الخلايا الميكروبية من بكتيريا وخميرة بدلا من الخلية النباتية.

وكل تلك الطرق مستخدمة حتى الآن وكل طريقة لها مزايا وعيوب، وربما تصلح طريقة معينة لإنتاج مادة ولا تصلح لإنتاج مادة أخرى.

أما عن المحتوى الميكروبي للنبات، فكما توجد ميكروبات تعيش على سطح النباتات وعلى الجذور، فهناك ميكروبات تعيش داخل النبات (Endophytes)، وهذه الميكروبات موجودة فى كل أنواع النباتات من نباتات تنمو في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي أو الصحاري أو المناطق الاستوائية أو النباتات الساحلية.

وتم اكتشاف ووصف أول ميكروب بواسطة عالم النبات الألمانيJohann Heinrich Friedrich عام 1809 وكان يعتقد فى البداية أنها ميكروبات متطفلة. وتفضل هذه الميكروبات العيش داخل النبات عن خارجه لاستقرار البيئة الداخلية للنبات عن خارجه حيث يمنحها النبات المأوى والغذاء ويسمح لها بالتكاثر عن طريق نقلها إلى البذور، وفى المقابل تساعد هذه الميكروبات على إنبات البذور، وعلى حسب كل نبات إذا كان النبات ينمو فى ظروف قاسية مثل الجفاف أو البرودة أو الملوحة فبالتأكيد يوجد بداخله ميكروبات تفرز مواد تساعده على هذه الظروف، أو إذا كان مقاوما للأمراض والحشرات أو الحيوانات آكلة العشب وذلك لأن النبات لا يمللك الهروب أو الاختباء مثل الحيوان. فالنبات يعطى إشارات كيميائية إلى هذه الميكروبات الداخلية بأن حيوان يأكله وكرد فعل تنتج هذه الميكروبات مواد لإيقاف هذه الحيوان أو طرد الحشرات، وبعض هذه الميكروبات تساعد فى تحسين نمو النبات، امتصاص المغذيات، الذى يعنينا في هذه المقالة أنه فى النباتات الطبية قد وجد أن الميكروبات بداخلها تنتج نفس المواد التى ينتجها النبات أو قريبة منها.

وفي العقود الأخيرة تم عزل هذه الميكروبات من داخل النباتات بعد تعقيم السطح الخارجي للنبات بالمطهرات لضمان عدم عزل الميكروبات الخارجية وتم إنتاج نحو 300 مادة فعالة تنتجها هذه الميكروبات وهى نفس المواد الفعالة التى تنتجها النباتات منها Paclitaxel (Taxol®). وفى الواقع إن ظاهرة المحتوى الميكروبي (microbiome) للنباتات ليست غريبة، فكل الكائنات الحية لها المحتوى الميكروبى المميز والخاص بها فالنبات يختلف عن الحيوان ويختلف عن الإنسان، وهذا المحتوى الميكروبي عالم غير مرئي ويلعب دورا مهما جدا فى صحة ووجود تلك الكائنات الحية.