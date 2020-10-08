مصطفى الشيمى يكتب: طيّ الكتمان

الأيام تتسابق كأعمدة النور التى تراها من نافذة القطار .. قصص توشك على أن تفنى وتحترق وتصير رماد .. نتذكرها ونتألم .. نتذكرها ونبتسم .. نتذكرها وتزداد الحكمة والعمق .. هناك خدع لا تموت أبدًا .. وأخطاء لا يعفيك الزمان من تكرارها وتكره نفسك فيها دون سببًا واضحًا لذلك .. وسرادق عزاء تظفر فيها بالمرح أكثر من الأفراح .. ومواجهات ظللت ترمق فيها بنظرات خرساء ... وقصص راسخه في ذاكرتك للأبد كندبة لا يمكن الشفاء منها أو تجاوز بشاعتها، حتى وأن تعافيت ونسيت كل شيء، ستبقى معك تلك اللحظة التي تشفق بها على نفسك .. وأوراق تثبت على الحائط لا يقرأها أحدًا أبدًا .. وطرقات هادئة قليلة الصخب بحضور متدنى يمكنك سماع صوت خطواتك وأنفاسك فيها .. وتجمع طول العام معلومات تلقيها على الورق ثم تخرج من اللجنة شاعرًا بارتياح وحماس من يمشى فى طريق لا يعرف من وضعه فية ولا متى ينتهى .. والخوف من أن تعيش وتموت خامد الذكر لا تملك انتصاراتٍ مدهشة ولم تستطيع إدهاش العالم بهزائم خرجت منها حيًا .. أو طبع صورتك على طوابع البريد تخليدًا لذكراك ..فاليوم ظهرت التكنولوجيا ولم نعد فى حاجة للبريد.





وتتخيل أحداث قبل الظلام تنذر بالكثير عن الحياة البرزخية وأنك ستُنسى وسوف تبتلعك الأرض يومًا ما و تغفل أنك مشيت عليها من قبل .. وتنزلق فى تلك الحفرة الملساء ويُترك جسدك فى قبضة الأرض ويكف عن المقاومة .. وتنسى أنك كنت تسمع همسات الصخور ولغة البحر وصوت العطر العالى ، وتستنشق رائحة القمر ليلًا ، واليوم أبكم وأصم و فاقد البصروالشم .. يدب الرعب فى قلبك لأنك على الأرجح لن تعود لتحكى ، ولو عدت لنسيت ما رأيته بالتأكيد .. ولو صرخت لن يسمعك أحد ، فقد انتقل لبُعد آخر .. حتى وإن بقى جسدك فى عالمنا ، لكن وعيك فى بُعد آخر مبهم لا يعلم عنه الكثير ولا مجال للعودة .. وكأن حياتك قد أقتُرِضت من الوجود وحان وقت سداد القرض.





وقصص أخرى تجعلك قادرًا على أن تقلب صفحة جديدة من كتاب روحك وكأن مياه النيل تجرى عبر أرضك الجافة المتشققة فتهدأ . ترقد على الفراش وتنظر إلي السقف ، لترسم عليه قصة حب و ألف موقف لم تخذل فيها وتبتسم . تبتسم عندما يزعجك أخاك برفع صوت التلفاز .. تبتسم حين تسمع أطفالك وهم يتشاجرون مع بعضهم البعض .. تبتسم عندما تختلس أختك نظرة لترى أنك نائم لتعبث بأشيائك ... تبتسم عندما ينقطع التيار الكهربائى فالظلام ينعش الأحلام .. وتبتسم عندما يعود التيار الكهربائى فالنور يظهر البهجة ... تبتسم عندما تشعر بالسقيع .. وتبتسم عندما يغمرك العرق .. تبتسم عندما تتذكر كل الحمقى والتعساء الذين لم يملكوا ذلك الحظ و هذا الشعور يومًا .. تبتسم وأنت جالس على كرسيك تدخن التبغ ولا تشتهى رائحته ولكنك تشتهى رؤية حلقات الدخان فى الظلام يتسلل إليها الضوء من الباب الموارب كأنه يفرز أحلامًا جديدة بين أصابعك .. الزكريات ناقوس يدق في عالم النسيان... والنفس لا تفقد شيئًا من مضمونها.. كل إحساس .. كل تجربة .. كل خذلان ... وكل جبر ... كل عاطفة مهما بلغت من الهوان والتفاهة ... كل بداية مملة ونهاية رائعة ... كل أسرار قلوبنا ووجداننا غير قابلة للإندثار ، قد تختبئ تحت سطح الوعى وتتراكم في عقلنا الباطن لتظهر مرة أخرى في أشكال جديدة ، في زلّة لسان ، فى نوبة غضب أو ضحك أو حلم غريب ذات ليلة. ... فى أعمدة نور تظن أنها لن تنتهى ، تراها من نافذة رحلتك عبر قطار السنين والعمر تؤكد أن التجارب والأحلام تلخص الحياة التى دبت فى داخلنا بخيوط العاطفة والحزن والفرح ، والتى ظننا أننا نسيناها وتباعدت عنا ولكن الأيام تثبت وتؤكد أن بين كل فاصل حدث مؤثر يسكن فى طيّ الكتمان لا يُنسى ....