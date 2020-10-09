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برلمان

برلماني يطالب بفتح مراكز التوزيع والاستفادة من القطن المصري للتصدير للخارج

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
القطن المصري
القطن المصري
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القسم السياسي
قال النائب عمرو الجوهري ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك ارتباطا وثيقا بصناعة القطن المصري وتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتُعد مصر على مدار سنوات طويلة من اُولي دول العالم والأقوى في صناعة الغزل والنسيج.

وأشار الجوهري في تصريحات خاصة ل " صدى البلد " إلى أن مصانع الغزل والنسيج في حاجة ماسة إلي تكنولوجية حديثة ومتطورة لتقليل التكلفة والعمل على زيادة الإنتاج، مطالبا الحكومة ضرورة اكتساب تكنولوجيا عالمية و محاولة تطوير الشركات والمنتجات والتأكد من جودة الخامات المصرية وتطويرها بشكل جيد والحرص علي تسويق منتجاتنا عالميًا.

كما أكد ضرورة فتح مراكز التوزيع في العديد من دول العالم بشكل عام والدول الإفريقية بشكل خاص 
خاصة أنها سوق واعد منفتح ومصر هي بوابة أفريقيا 

وأعرب الجوهري عن تمنيه في الفترة القادمة أن يتم زراعة القطن المصري وعودته كسابق عهدهِ بالإضافة إلي ذلك يتم تطوير صناعة الغزل والنسيج والاستفادة من القطن المصري للتصدير للخارج 


وكان قد استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، ملامح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للعودة وبقوة إلي سوق القطن العالمي واستعادة مكانة القطن المصري المتميزة عالميًا ، حيث يتم تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة وكاملة لشركات حليج وتجارة الأقطان والغزل والنسيج التابعة للوزارة باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه.

كما أوضح الوزير أنه يجري تطوير محالج القطن التابعة لقطاع الأعمال العام - والتي مر عليها عقود طويلة دون تحديث من خلال توريد وتركيب أحدث تكنولوجيا في هذا المجال ، مشيرا إلي أن المحالج الجديدة تضمن إنتاج بالات قطن خالية تماما من الشوائب وعليها " باركود " بالمواصفات الخاصة بالقطن المعبأ داخلها ومكان الزراعة والمحلج، بما يمكن من رفع سعر تصدير القطن المصري وكذلك تعظيم القيمة المضافة منه من خلال عمليات التصنيع.


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