فرق متنقلة تجوب قرى الغربية للكشف عن الأمراض المزمنة ..شاهد

صرح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم بأن الفرق المتنقلة بالمحافظة تبذل أقصى جهد من أجل الوصول إلى جميع قرى ونجوع المحافظة؛ لتحقيق المستهدف وخدمة المواطنين وتقديم الرعايه الكامله .
ويأتي ذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المذمنة والضغط والسكر والإعتلال الكلوي تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.
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وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية للمواطنين، والكشف المبكر عن مرضى السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهرى.
وأوضح أنه يتم الكشف والفحوصات بفرق مدربة من القطاع الطبي وكذلك فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب وغيرها، بالإضافة إلي القوافل العلاجية وتقديم التوعيه والتثقيف الصحي وانتشار الرائدات الريفيات بقري ومراكز المحافظة .
يذكر أن محافظ الغربية قد أعلن عن تنفيذ ٤٠ قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي على مدار شهر أكتوبر يتخللها إقامة معرض للمنتجات المحلية تحت شعار صنع بأيدينا ، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في السادس من أكتوبر وتنفيذ طابور فني ورياضي وأمسية فنية ومعرض منتجات محلية في السابع من أكتوبر ، ومارثون رياضي في الثامن من أكتوبر ، وافتتاح عددًا من المشروعات الرياضية بحضور وزير الشباب والرياضة في العاشر من أكتوبر .