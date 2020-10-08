AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

آسر ياسين وكندة علوش بلجان تحكيم مهرجان الجونة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:08 م
صدى البلد
نبيل العدوي
أعلنت ادارة مهرجان الجونة السينمائي عن تواجد الممثل المصرى اسر ياسين عضوا بلجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، وتواجد الممثلة السورية كندة علوش بلجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة.

وكان المهرجان قد أعلن عن موضوعه الرئيسي وملصق دورته الرابعة ويحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.  

أما الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية. 

وتقوم الدورة الرابعة من عمر المهرجان على ساحل البحر الاحمر خلال أيام بعد تأجيلها من شهر سبتمبر الماضي بسبب جائحة كورونا. 
 
ويستمر مهرجان الجونة السينمائي في دعم كل أنواع السينما العربية، والتأكيد على مهمته المتمثلة في إلقاء الضوء على تنوع صناعة السينما العربية في المنطقة والعالم. 

وعلى مدار الثلاث سنوات السابقة، حول المشاركين في منصة الجونة السينمائية بمشاريعهم، إلى أفلام مميزة، فازت بالعديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية عالمية مرموقة، ثم توجوا تلك النجاحات بالمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، كما سيحدث هذا العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن ملصق دورته الرابعة

آخر استعدادات مهرجان الجونة السينمائي لدورته الرابعة.. وبشرى تشيد بدور الصحافة والإعلان عن الأفيش الرسمي

تكريم خالد الصاوى بمهرجان الجونة

تكريم مهندس الديكور أنسى أبو سيف بمهرجان الجونة

إجراءات صحية صارمة فى المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة

لميس الحديدى تقدم المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاده..تعرف على سبب استقالة أحمد مظهر من القوات المسلحة..فيديو

حدث ليلا.. الإمام الأكبر يطمئن على الجامع الأزهر ويطلب تقريرا عاجلا.. ومرتضى منصور: الجنايني أبلغني بقرار عزلي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 8 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

ارتفاع فى أسعار الذهب وانهيار الدولار.. تفاصيل

متزعلوش.. جمال شعبان يحذر من التوتر والقلق

محاضرة فنية من باتشيكو للاعبي الزمالك قبل لقاء دجلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. يسرا تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

في اليوم العالمي للبصر.. عادات يمارسها الطفل تضعف النظر

نشرة الصحة والمرأة .. نوع من الفواكه يخفض السكر في الدم.. علامة تشير لنقص فيتامين B12 بالجسم