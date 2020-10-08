محافظ المنيا يوافق على خفض درجات القبول بعدد من المدارس الفنية

وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، على تخفيض مجموع القبول بعدد من مدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2020/2021م، وذلك لعدم استكمال الأعداد المستهدف قبولها من الطلاب في بعض المدارس الفنية وحرصًا على مصلحة الطلاب.





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قال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن ذلك يأتى استجابة لطلبات الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة بتخفيض الحد الأدنى للقبول واستكمال الكثافة ببعض المدارس بكل إدارة تعليمية.





مُشيرًا الى خفض درجات القبول بمدرسة المنيا المعمارية الزخرفية شرق النيل إلى 190 بدلا من 197 درجة، والشهداء الفنية بنات بمطاى لتصبح 220 بدلا من 225 درجة، والمدرسة الفنية بنات بمطاى لتصبح 200 بدلا من 205، والمدرسة الصناعية بنين بمطاى 195 بدلا من 200.



