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محافظات

محافظ المنيا يوافق على خفض درجات القبول بعدد من المدارس الفنية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:09 م
صدى البلد
ايمن رياض
وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تخفيض مجموع القبول بعدد من مدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2020/2021م، وذلك لعدم استكمال الأعداد المستهدف قبولها من الطلاب في بعض المدارس الفنية وحرصًا على مصلحة الطلاب.

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قال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن ذلك يأتى استجابة لطلبات الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة بتخفيض الحد الأدنى للقبول واستكمال الكثافة ببعض المدارس بكل إدارة تعليمية.

مُشيرًا الى خفض درجات القبول بمدرسة المنيا المعمارية الزخرفية شرق النيل إلى 190 بدلا من 197 درجة، والشهداء الفنية بنات بمطاى لتصبح 220 بدلا من 225 درجة، والمدرسة الفنية بنات بمطاى لتصبح 200 بدلا من 205، والمدرسة الصناعية بنين بمطاى 195 بدلا من 200.

وكذلك المدرسة الصناعية بنين بمغاغة 210 بدلا من 219، والمدرسة الفنية بنات بمغاغة 210 بدلا من 218، ومدرسة برطباط الفنية بنات بمغاغة 202 بدلا من 214، والمدرسة الفنية التجارية بنات بمغاغة 168 بدلا من 188 .
محافظ المنيا يوافق على خفض درجات القبول بعدد من المدارس الفنية
محافظ المنيا يوافق على خفض درجات القبول بعدد من المدارس الفنية
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