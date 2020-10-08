إضراب فى قطاع النفط النرويجى سيؤثر على 966 ألف برميل من المكافئ النفطي

قال اتحاد النفط والغاز النرويجي اليوم الخميس إن التوقف الراهن في الإنتاج بسبب الإضراب المستمر في قطاع النفط والغاز سيزيد إلى 966 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بحلول 14 أكتوبر ما لم يتم التوصل لحل للأزمة في الوقت الحالي.





وكانت قد أظهرت بيانات رسمية نشرت، أن إنتاج النرويج من النفط الخام ارتفع في يوليو عن الشهر السابق مجاريا إلى حد كبير التوقعات الرسمية، كما زاد إنتاج الغاز الطبيعي.





وأشارت البيانات التي أصدرتها إدارة البترول النرويجية إلى أن إنتاج البلاد من النفط الخام ارتفع 12.7 بالمئة من يونيو ليصل إلى 1.74 مليون برميل يوميا، مقارنة مع التوقعات الرسمية البالغة 1.73 مليون برميل يوميا.