حميدتي: طوينا صفحة الكفاح المسلح في السودان

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن السودان طوى صفحة الكفاح المسلح، بعد وقيع الحكومة والحركات المسلحة اتفاق السلام في جوبا عاصمة جنوب السودان.









وبحث أمس النائب الأول لرئيس جنوب السودان الدكتور رياك مشار، مع دقلو، بحضور مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، سير اتفاقية السلام في جمهورية جنوب السودان، باعتبار أن السودان هو الضامن لهذه الاتفاقية.





ونقل مجلس السيادة السوداني عن قلواك قوله، في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي تم في جوبا، إن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة أطلع على الملفات التي تم تنفيذها، وتلك التي لم تنفذ بعد. وأضافَ أنه في الجانب السياسي من الاتفاقية، تم تشكيل الحكومة وتبقى تكوين حكومات الولايات، والذي بات وشيكا.





ما فيما يتعلق بجانب الترتيبات الأمنية، أشار إلى تجميع القوات في معسكرات التدريب، والتي سيتم تخريجها في غضون شهر من الآن، ودمجها في الجيش الشعبي لجمهورية جنوب السودان كما سيتم تدريب ودمج الدفعة الأخيرة من القوات.





وأكد أن اتفاقية سلام جنوب السودان ماضية نحو غاياتها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لشعب جمهورية جنوب السودان.