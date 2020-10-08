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مرأة

وان شولدر .. ريهام أيمن تبرز أنوثتها على السوشيال ميديا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:34 م
صدى البلد
آلاء حسن
شاركت ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ناعمة وساحرة. 



وظهرت ريهام أيمن، بـ تيشرتوان شولدر باللون النبيتي يليق بإطلالتها الساحرة ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام. 



ووضعت زوجة شريف رمزي ميكب بالوان الترابية مع أحمر شفاه باللون الكشمير الملائم لها ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بخاتم لإكمال إطلالتها.


وعلقت ريهام أيمن زوجة شريف رمزي على صورة قائلة " استرخاء هدوء "واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..


وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.
وان شولدر .. ريهام أيمن تبرز أنوثتها على السوشيال ميديا
وان شولدر .. ريهام أيمن تبرز أنوثتها على السوشيال ميديا
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