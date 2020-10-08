إنشاء 8 مستشفيات جديدة و65 مركز شباب و500 مدرسة وجامعة بعد نصر اكتوبر في شمال سيناء

ومن جانبها قالت الدكتورة سهام عز الدين جبريل ،63عاما من العريش ، أنه لم يكن هناك سوي 12 مدرسة عقبتحرير سيناء والان تجاوز العدد 500مدرسة ومعهد ازهري في مختلف مراحل التعليم الثلاثه .كما تم إنشاء جامعة العريش هو حلم أبناء سيناء الذي تحقق في عام 2016م بصدور قرار الرئيس السيسي بإنشاء الجامعة ، وأصبح عدد كلياتها10 كليات وننتظر إضافة كلية للطب البشري العام المقبل .لتكتمل منظومة الكليات التي تخرج كوادر قادرة علي العطاء والعمل من اجل تنمية وتعمير سيناء.وقال الدكتور ماهر عبد الله بدوي 75 عاما ،ان الصورة اكتملت بتحقيق التنمية الشاملة على أرض سيناء الغالية ، من خلال جهود استمرت على مدار لسنوات عديدة وذلك بافتتاح أنفاق تحيا مصر والتي عملت علي اندماج سيناء بمحافظات الدلتا حيث كانت تمثل عزله ، والعبور من خلال المعديات او كوبري الفردان وكان العبور يحتاج الي عدة ساعات ، ولكن أصبح العبور سهلا من والي سيناء لا يستغرق سوي ربع ساعة، كما ان ذلك سيساعد في تنفيذ خطط التنمية التي تستخدمها الدولة خلال المرحلة المقبلة.وأشار محمد أبو هاني 58 عاما من الشيخ زويد، تم مد خطوط ال 700 م و400 و1000م والتي ساعدت في وصول مياه النيل الي مدن بئر العبد والعريش وبعدها الشيخ زويد ورفح، بكميات إنتاجية تتعدي ال٥٠ الف م٣ يوم ،هذا الي جانب إقامة 6 محطات تحليه لتوفير المياه بشكل دوري في المنازل، مما ادي الي تخفيف حده المشاكل التي كانت مستمرة بعد اكتمال منظومة المياه حسب طبيعة المحافظة بوجود خطوط ناقلة لمياه النيل ومحطات لتحليه المياه وشبكة موثقة للمياه الي المنازل بصفة مستمرة.وأشار هبد العزيز الغالي 67 عاما ' انه لم يكن سوى 4هيءات شبابيه في سيناء عند عودتها الي حضن الوطن مصر ' بينما اصبح الان اكثر من 65 مركز شباب و12نادر رياصي'كما تم تركيب شبة للغاز الطبيعي لأول مرة والتؤ لم تكن موجوده من قبل و قد بلغ عدد المشتركين في الشبكة نحو 14 الف مشترك ،بعد ان كانت المنازل تعتمد علي اسطوانات البوتوجاز ويعيش المواطن في العريش حياه مريحة عند استعماله الغاز في المنازل .وقال المهندس حسن الطويل 59 عاما من العريش ، بأن الدولة اقامت نحو 15 الاف وحدة سكنية بعد ان كان يوجد ٤ عمارات بالعريش تضم نحو ٤٠ وحدة سكنية فقط، وانتشرت الوحدات في مدن وقري المحافظة الستة، من اجل توفير مكان للشباب حديثي الزواج هذا الي جانب إقامة أكثر من ٨٠٠ بيت بدوي تماشيا مع طبيعة السكان وحاجاتهم إلي التوسع الأفقي لاستغلال المساحات الفراغ في تربية الثروة الحيوانية .إلي جانب إقامة تجمعات عمرانية ثابتة .وقري جديدة في مختلف مراكز المحافظة.اقرأ ايضا :