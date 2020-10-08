قد تسبب العمى.. احذر المخاطر الصحية للعدسات اللاصقة

العدسات اللاصقة اختراع طبي يمكن أن يجعل الحياة أكثر ملاءمة لأي شخص يعاني من مشاكل في الرؤية في حين أنه من الواضح أنه لا حرج في ارتداء النظارات، إلا أنها قد تكون مزعجة للغاية ويصعب ارتداؤها عندما يكون الجو مشمسًا.
ووفقا لموقع webmd ، الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب القرنية وعدوى القرنية والغطاء الخارجي الصافي للعين.
وتصاب بقرح القرنية ويمكن للفيروسات والبكتيريا والفطريات وطفيلي العين النادر والخطير أن يسبب التهاب القرنية بسبب العدسات اللاصقة.
ولكن يمكن أن تصاب بالتهابات فطرية في عينك والتي من الممكن أن تؤدي إلى العمى ويتم علاجهم عادة بقطرات أو حبوب مضادة للفطريات.
لذلك لا ينصح الأطباء بارتداء العدسات اللاصقة كثيرا وتعتبر النظارة أفضل منها في الكثير من الأمور وتحافظ على صحة وسلامة النظر.