قد تسبب العمى.. احذر المخاطر الصحية للعدسات اللاصقة









ووفقا لموقع webmd ، الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب القرنية و عدوى القرنية والغطاء الخارجي الصافي للعين.









وتصاب بقرح القرنية ويمكن للفيروسات والبكتيريا والفطريات وطفيلي العين النادر والخطير أن يسبب التهاب القرنية بسبب العدسات اللاصقة









ولكن يمكن أن تصاب بالتهابات فطرية في عينك والتي من الممكن أن تؤدي إلى العمى ويتم علاجهم عادة بقطرات أو حبوب مضادة للفطريات.









لذلك لا ينصح الأطباء بارتداء العدسات اللاصقة كثيرا وتعتبر النظارة أفضل منها في الكثير من الأمور وتحافظ على صحة وسلامة النظر.



