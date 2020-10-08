د. علاء الشال يكتب: نصيحة قبل دخول المدارس والجامعات

المدارس على الأبواب، واحتياجات المنزل والطلاب لا تتوقف ، وهناك من الأسر من لا يعلم مدى احتياجاتهم من طعام وكساء ودواء إلا الله فضلا عن احتياجات المدارس والجامعات.





رسالة موجهة لكل من أعطاه الله سعة في الرزق والمال.. حاول أن تخفف من ضغط الحياة عن كل محتاج ومسكين بما أفاء الله عليك به.. اشترِ لنفسك شجرة في يوم الموقف العظيم تقف في ظلها.. الله تعالى جعل لكل واحد فينا سرًا بينه وبينه، كل منا في حاجة إلى خبيئة يحتاج إليها عندما تضيق الحياة عليه. السائرون إلى الله تعالى بينهم وبينه خبيئة هذه الخبيئة هي الأعمال الصالحة التي لا يطلع عليها أحد.









لكل من ضاقت عليه الحياة بهمومها وأحزانها رغم ثرائه وثروته ، السعادة تجدها في فرحة طفل صغير بثياب جديدة، بدواء تشتريه لمريضة عاجزة، كونوا مصابيح ضياء في الدنيا لكل من أظلمت عليهم الحياة بديونها وهمومها .. اجعل لك خبيئة لا يطلع عليها إلا الله.. الخبيئة سر بينك وبين الله تعالى وعمل لا يدركه الظاهر ولا يعلمه المحيطون وإنما خبأت لنفسك خبيئة صالحة ستحتاج إليها في الآخرة.









الأعمال الصالحة التي نؤديها أمام العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج ودعوة إلى الله تعالى ظاهرة ليست خبيئة وإنما هي عمل صالح.

هؤلاء الثلاثة الذين أواهم المبيت في الغار فاستقرت صخرة فسدت عليهم باب الغار فما استطاعوا خروجًا وما استطاع أحد إنقاذهم، كل منهم تشبث بعمل صالح خبيئة بينه وبين الله تعالى وهذه الخبيئة هي التي نجتهم وأخذت بأيديهم وسلمتهم من الموت. كل واحد قام وناشد الله تعالى بعمل صالح واحد لا يعلمه إلا الله تعالى وخبأ هذا العمل للمأزق والشدائد وللمصائب فكانت الخبيئة نجاتهم. أجمع علماء السلف والخلف على التوسل بالأعمال الصالحة عما فعل هؤلاء القوم ونجاهم الله تعالى بأفعالهم الصالحات الفريدة.





ذهب أحدهم لإحضار لبن كي يطعم والديه فلما عاد فإذا هما نائمان فظل واقفًا الليل كله واللبن على يديه وأولاده جائعون فلما أشرق الصباح، أطعم والديه ثم قال يا رب: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه.









أينا يستطيع أن يصبر ليلًا كاملًا لا يغمض له جفن ولا يستقر له حال ولا يستريح له بدن حتى يغدق الخير على والديه؟









ما العمل الفريد المتميز الذي جئت به إلى الله تعالى؟









اشتروا راحة البال والسعادة بقليل مال لفقير ومسكين وأرملة ومريض.



