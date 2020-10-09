AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مسجد العقيد المنسي .. اليوم

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:56 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
يفتتح اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب ، ومسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية .

 ويؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الشهيد العقيد  أحمد المنسي بعنوان: “فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن” ، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) من جهة ، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى , جدير بالذكر أن المسجدين من إنشاء وتنفيذ الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة الباسلة , وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح أكثر من 350 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر .

من ناحيةأخرى تفتتح وزارة الأوقاف اليوم  23 مسجدًا على مستوى الجمهورية في إطار خطتها لافتتاح أكثر من 350 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م. 

وتشمل المساجد المنتظر افتتاحها 7 مساجد بشمال سيناء ، ومسجدين بالإسكندرية من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه (339) مسجدًا بزيادة (25) مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة (314) مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م ، وما زالت الافتتاحات متوالية مستهدفة افتتاح 350 مسجدًا خلال هذين الشهرين بإذن الله تعالى.

كما قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن" موضوعًا لخطبة يوم الجمعة المقبلة 9 أكتوبر.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. خطبة الجمعة من مسجد الفتح بحضور وزير الأوقاف ومحافظة الشرقية

افتتاح مسجد الشهيد المنسي في برج العرب الجمعة المقبلة

افتتاح مسجد العقيد منسي في الإسكندرية.. الجمعة

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد أحمد المنسي الجمعة المقبل

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد أحمد منسي ببرج العرب الجمعة القادمة

الأوقاف: افتتاح 23 مسجدًا منها 7 بشمال سيناء.. الجمعة المقبل

ترشيحاتنا

نصحهما بعدم كشف زيارته الأولى فرفضا.. كيف عاقب ترامب طبيبين في والتر ريد خلال زيارته الثانية

اتحاد الكرة يوضح حقيقة إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز

الجوازة باظت .. فتاة راهنت على طلبات الأون لاين والنتيجة مؤسفة .. صور

طارق العشري يعتذر عن عدم الاستمرار مع الحدود

فضل يوم الجمعة.. 8 أمور عظيمة ذكرها النبي

حكم من نسي سجدة في صلاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختفائها 3 أشهر.. العثور على جثة سيدة في سيارتها

شاهد.. داليا مصطفى تخطف الأنظار برفقة زوجها

عرض رسائل خاصة من تشارلز إلى خادمة بالقصر الملكي للبيع في مزاد