وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مسجد العقيد المنسي .. اليوم

يفتتح اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب ، ومسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية .





ويؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بعنوان: “فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن” ، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) من جهة ، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى , جدير بالذكر أن المسجدين من إنشاء وتنفيذ الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة الباسلة , وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح أكثر من 350 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر .





من ناحيةأخرى ت فتتح وزارة الأوقاف اليوم 23 مسجدًا على مستوى الجمهورية في إطار خطتها لافتتاح أكثر من 350 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م.





وتشمل المساجد المنتظر افتتاحها 7 مساجد بشمال سيناء ، ومسجدين بالإسكندرية من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه (339) مسجدًا بزيادة (25) مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة (314) مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م ، وما زالت الافتتاحات متوالية مستهدفة افتتاح 350 مسجدًا خلال هذين الشهرين بإذن الله تعالى.





كما قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن" موضوعًا لخطبة يوم الجمعة المقبلة 9 أكتوبر.