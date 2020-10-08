الصحة: قواعد البيانات ساعدت في الحد من كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة مني قدري، مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، إن قاعدة البيانات لا تمتلكها وزارة الصحة بل تمتلكها الدولة المصرية، منوها إلي أن قاعدة البينات تخدم علي كل الجهات في مصر، مستفيدة بها وزارة الصحة، ووزارة التضامن، إضافة إلي وزارة التموين وجميع الوزارات بمصر.









وأضافت قدري، خلال استضافتها في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر2"، أن قاعدة البيانات تكون بمثابة ثروة للدولة المصرية، نظرا لأنها ساعدت بشكل كبير في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، موضحا أن مريض الكورونا ذات الأمراض المزمنة يختلف علاجه عن مريض ليس لديه أي أمراض أخري.









وتابعت "قدري"، أن من المهم في اختلاف بروتوكولات العلاج يجب أن تعمل وزارة الصحة علي تكوين السجل الطبي للمرضي، بحيث أن كل مريض لديه رقم قومي يميزه للتعرف علي صحته والأمراض التي أصاب بها المرضي قبل إصابته بفيروس كورونا، في النهاية يساعد الوزارة لتشخيصه في الوصول للعلاج الأمثل حتي نستطيع التحقق من تعارض أدوية لجسمه أو دواء مع دواء أخر.









وأوضحت مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، أن قواعد البيانات في قوائم الانتظار يعتبر مشروعا قوميا علي مستوي الدولة المصرية، سوف يؤثر بشكل كبير في صحة المواطن المصري، موضحا تنفيذه في الكثير من دول العالم التي كانت تواجه تحديات كبيرة، ايضا تواجه مصر تحديات قد تكون أقوي نظرا لعدد السكان الكبير.









وأكدت مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، أن جميع الدكاترة الذين يلقون دروس البحث العلمي رأوا أن الموضوع نُفذ بشكل علمي سليم، بحيث تقوم الوزارة بالتأمين الصحي الشامل علي محافظة تجريبية حتي نقيم التجربة، ونستطيع إعادة هيكلة وتطبيق النظرية بجميع المحافظات.



