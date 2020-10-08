طريقة عمل ارز الريزو .. خطوة بخطوة

يعد ارز الريزو من الوجبات المفضلة للعديد من الأطفال، ولكن الكثير من الأمهات لا تفضل تناولها من الخارج، وتفضل إعدادها في المنزل بطرق بسيطة وسهلة..





مقادير أرز ريزو

2 كوب ارز

2 كوب ماء ساخن

1 بصلة صغيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت

1 مكعب مرقة دجاج

فلفل أسود

ملح

1 ملعقة صغيرة كركم





الصوص

1 كوب كاتشب

2 ملعقة كبيرة عسل أسود

2 ملعقة كبيرة ورشيستر





صوص

1 ملعقة صغيرة صوص باربيكيو

1 مكعب مرقة دجاج

1 ملعقة صغيرة مستردة





الدجاج

صدور دجاج فيليه

2 بيضة

1 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

فلفل أسود

دقيق

بصل اخضر للتقديم









طريقة تحضير أرز ريزو

* يشوح البصل المفروم في الزيت والزبدة على النار





* يضاف مكعب مرقة دجاج والفلفل الأسود والملح والكركم





* يضاف الماء المغلي والأرز





* توطى النار عند الغليان ويغطى الخليط ويترك على النار حتى النضج





الصوص





* يخلط الكاتشب والعسل والورشستر صوص والمستردة والباربيكيو والمرقة





* يوضع الخليط على نار هادئة





* يخفق البيض مع القليل من الخل والبابريكا والزنجبيل وبودرة الثوم





* يتبل الدجاج بخليط البيض والتوابل





* يقلب في الدقيق ثم يقلى في الزيت على النار





* يقدم الأرز مع الدجاج والصوص والبصل الأخضر







