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ديني

الأوقاف: فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن .. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن" موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية.

وطالبت الوزارة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة . 

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن نصر أكتوبر يشكل تاريخًا عظيمًا لجيل عظيم من الشهداء الذين آثروا ما عند الله (عز وجل) على الدنيا وما فيها، وآثروا أوطانهم على أنفسهم، فسجل التاريخ أسماءهم بحروف من نور في سماء الفداء والتضحية، فالشهادة عز وشرف، فقد ضحى من قبلنا لنعيش أعزة، ويجب أن نضحي ليعيش أبناؤنا وأحفادنا أعزة، زرع من قبلنا لنحصد ، ونحن نزرع ليحصد من بعدنا.

للاطلاع على نص الخطبة يرجى الضغط  هنا .

واختتمت الوزارة بيانها، نسأل الله العلي القدير، أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.
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