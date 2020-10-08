مالي تعود من جديد.. 4 خطوات تنتهي برفع العقوبات عن باماكو

تخطو دولة مالي خطوات سريعة نحو تحقيق الأمن والاستقرار، وطي صفحات الانقلاب الذي حدث فى 18 أغسطس الماضي والذي أدى إلى إقالة رئيس البلاد وقتها إبراهيم أبو بكر، حيث عاش البلد الأفريقي فترة صعبة وخاصة فى ظل محاربته للإرهاب والجماعات المتطرفة.

اختيار رئيس انتقالي



الاستقرار بدأ يعود داخل هذا البلد الأفريقي بعد اختيار رئيس انتقالي للبلاد، وأدى باه نداو اليمين الدستورية فى 25 سبتمبر الماضي بعد مرور ما يقرب أكثر من شهر على خلو المنصب واستقالة الرئيس أبو بكر كيتا، جراء الانقلاب العسكري الذي حدث فى 18 أغسطس.

تعيين نداو كرئيس للمرحلة الانتقالية فى البلاد لمدة 18 شهرا، جاء نتيجة ضغوط المجتمع الدولي ومجموعة دول غرب أفريقيا على المجلس العسكري الحاكم فى مالي ومطالباتهم بضرورة تسليم السلطة للمدنيين.





حكومة جديدة

وجاءت الخطوة التالية بتعيين مالي حكومة جديدة ضمت 25 وزيرا، وأسندت فيها وزارات استراتيجية لأعضاء بالمجلس العسكري، الذي أعلن عن تأسيسه بعد انقلاب الجيش على الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، كما تولى العسكريون في الحكومة المعلن عنها بعد 8 أيام من تنصيب باه نداو رئيسا انتقاليا لمدة عام ونصف، وزارات الدفاع، والأمن، والإدارة الترابية، والمصالحة الوطنية.

وأسندت حقيبة الدفاع للعقيد ساديو كامارا، الذي كان يتولى منصب مدير لقاعدة كاتي العسكرية، التي تم منها الانقلاب على كيتا، كما تم تعيين العقيد موديبو كوني وزيرا للأمن والحماية المدنية، فيما تولى إسماعيل غويتا الذي كان ناطقا باسم المجلس العسكري حقيبة المصالحة الوطنية، والعقيد عبدولاي مايغا حقيبة الإدارة الترابية.



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وفيما يخص الحقائب السيادية، عين المدعي العام السابق محمد سيدا ديكو وزيرا للعدل، والسفير السابق زيني مولاي وزيرا للشؤون الخارجية.





وعين على رأس وزارات الزراعة والصيد، والشباب والرياضة، ممثلون عن المجموعات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة عام 2015، فيما كانت وزارتا الماليين في الخارج، والناطق باسم الحكومة، من نصيب ممثلين عن الجماعات المسلحة الموالية لباماكو.





الخطوة الثالثة





جهود عدة بذلتها دولة مالي من أجل العودة مرة أخري إلى الإيكواس ورفع العقوبات عنها وبالفعل نجح البلد الأفريقي فى القيام بكافة شروط دول غرب أفريقيا والتى كان من بينها تعيين رئيس مدنى يتولى الحكم فى البلاد، وتعيين حكومة جديدة، وعليه أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" رفع عقوباتها عن مالي، بعد أسابيع على إطاحة الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.





وفى بيان صادر عن المجموعة التي يرأسها دوريا الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، قالت إن رؤساء الدول والحكومات "بعدما أخذوا في الاعتبار التقدم الملحوظ نحو التطبيع الدستوري ودعما لهذا المسار، قرروا رفع العقوبات المفروضة على مالي، ويدعون كل الشركاء الثنائيين و متعددي الأطراف" لدعم البلاد.

وهنأ قادة المجموعة الرئيس الانتقالي باه نداو على "تعيينه وتنصيبه رئيسا مدنيا للمرحلة الانتقالية" معربين عن دعم المجموعة له في أداء مهامه.



الإفراج عن معتقلين





أما بالنسبة للمسؤولين الذين تم اعتقالهم جراء الانقلاب العسكري لم تنس الحكومة الانتقالية هؤلاء المسؤولين واعلنت الافراج عن 12 مسؤولا مدنيا وعسكريا، بينهم رئيس الوزراء السابق بوبو سيسي، كانوا اعتقلوا خلال الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس الماضي.

وقالت اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، التي أطاحت بكيتا، في بيان صادر عنها إن المفرج عنهم "سيظلون في تصرّف القضاء إذا لزم الأمر".

وتم الإفراج عن كل من: رئيس الوزراء السابق بوبو سيسي، والرئيس السابق للجمعية الوطنية موسى تيمبيني، وعدد من الجنرالات بينهم ضاهرو ديمبيلي، ومبيمبا موسى كيتا، وعمر داو.