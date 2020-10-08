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سيارات

أسباب قلة كفاءة الفرامل في السيارة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:18 م
الفرامل في السيارة
الفرامل في السيارة
أماني نوار
لا يجب التهاون في أي مشكلة خاصة بالفرامل خاصة أنها تعتبر الأداة الأخطر للحفاظ على حياتك داخل السيارة لذلك لا يجب التهاون في أي مشكلة تظهر حتى لو كانت بسيطة أو غيره مؤثرة.

وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أسباب قلة كفاءة وأداء الفرامل في السيارات...

-عدم الاهتمام أو عمل الصيانة الدورة للفرامل كل 6 أشهر، وهذا من شأنه أن يؤثر على باقي نظام الفرامل في السيارة بالخصوص إذا كان هناك أحدى القطع التالفة لهذا ينبغي الاهتمام بالصيانة الدورية على الاقل كل 6 شهور حتى لا تعاني من المشاكل في سيارتك. 

-ملامسة الفرامل للمياه وهي ساخنه مما يؤدي إلى ضعف كفاءة فرامل السيارة وقد يؤدي مع الوقت إلى تلف دسكات.

-الضغط الخاطئ على دواسة الفرامل باستمرار بشكل عنيف وتكرار بشكل عنيف وتكرار استعمالها بدون سبب فذلك يؤثر على كفاءة 

-أما عند تحميل السيارة أوزان كبيرة يؤثر هذا على أداء فرامل السيارة على الطريق لهذا يجب الانتباه إلى هذه النقطة عند المشي بالسيارة، وأنت تجمل أوران كبيرة.

عند استعمال قطع غير أصلية أثناء تغيير مجموعة الفرامل حيث تؤدي استعمال قطع ذات جودة منخفضة أو غير أصلية إلى ضعف كفاءة نظام الفرامل في السيارة.
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