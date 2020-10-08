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أخبار العالم

اختبارات كورونا لـ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس "سلبية"

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:58 م
مايك بنس
مايك بنس
قال مسؤول أمريكي إداري رفيع المستوى إن اختبارات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، سلبية بعد إجرائه اختبار كورونا كوفيد 19 .


وتم اختبار نائب الرئيس مايك بنس، وهو أول من يشغل المكتب البيضاوي إذا أصبح الرئيس ترامب مريضًا جدًا بحيث لا يتمكن من القيام بواجباته، وجاء سلبيًا لفيروس كورونا وخطط لاستئناف الظهور في الحملة، بما في ذلك مناظرة نائب الرئيس، مساء الأربعاء.


وجاءت كلمة بنس بعد ساعات من إعلان الرئيس وميلانيا ترامب، السيدة الأولى، أن الفحوصات جاءت إيجابية. 


وأكد طبيب البيت الأبيض في بيان أن نتائج فحوصات نائب الرئيس كانت سلبية، وأضاف أنه لا يزال "بصحة جيدة وله حرية ممارسة أنشطته العادية".


وقال ديفين أومالي المتحدث باسمه: "كما كان معتادًا منذ شهور، يتم اختبار نائب الرئيس بنس بحثًا عن كوفيد 19 كل يوم". 


وجاءت نتيجة اختبار نائب الرئيس بنس والسيدة الثانية سلبية لـ كوفيد 19، ولا يزال نائب الرئيس في صحة جيدة ويتمنى التوفيق لآل ترامب للتماثل للشفاء".


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