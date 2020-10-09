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برلمان

برلمانية: مجلس النواب الحالي مظلوم إعلاميا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى مظلوم إعلاميا ، مشيرة إلى أنها طالبت المستشار محمود فوزى ، الأمين العام لمجلس النواب بأن يتم إصدار موسوعة تضم أكبر قدر من القوانين فى عهد مجلس النواب الحالى.

وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان الحالى أصدر عددا كبيرا جدا من القوانين فى وقت صعب تفوق أى برلمانات سابقة.

واكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى أصدر العديد من القوانين فى مرحلة صعبة جدا ، كما أنه يؤسس لمجلس النواب القادم.

وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور  تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.
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