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ديني

وفد من المشيخة يتفقد آثار حريق الجامع الأزهر لإعداد تقرير .. صور

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:18 م
وفد المشيخة يتفقد
وفد المشيخة يتفقد الجامع الأزهر
محمد شحتة
تفقد وفد من مشيخة الأزهر، آثار ونتائج الحريق الذي وقع منتصف ليل الخميس، في إحدى الغرف بالجامع الأزهر، تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر، وإعداد تقرير عن سبب الحريق لعرضه على شيخ الأزهر.

ووجه الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمتابعة الحريق الذي نشب في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث بمبنى الجامع الأزهر، موجها الإدارات المعنية بالأزهر بمتابعة مجريات الأمور واتخاذ اللازم على الفور، واطلاعه بالمستجدات أولا بأول.

واطمأن فضيلة الإمام الأكبر، من خلال تواصله هاتفيا مع إدارة الجامع الأزهر، على عدم تأثر مبنى المسجد والمناطق الرئيسية به، بما فيها التجديدات الحديثة، مطالبا بموافاته بتقرير عاجل وشامل حول الأضرار الملحقة وسرعة معالجتها.

من جانبه، قال الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، إن الحريق الذي نشب في الجامع منذ قليل هو حريق محدود في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث للمسجد، مؤكدا أنه قد تمت السيطرة عليه بالتعاون مع قوات الحماية المدنية.

وانتقلت قوات الدفاع المدني والجهات المعنية إلى الجامع الأزهر، في حضور الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع، والدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر.
وفد من المشيخة يتفقد آثار حريق الجامع الأزهر لإعداد تقرير .. صور
وفد من المشيخة يتفقد آثار حريق الجامع الأزهر لإعداد تقرير .. صور
وفد من المشيخة يتفقد آثار حريق الجامع الأزهر لإعداد تقرير .. صور
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