وفد من المشيخة يتفقد آثار حريق الجامع الأزهر لإعداد تقرير .. صور

تفقد وفد من مشيخة الأزهر، آثار ونتائج الحريق الذي وقع منتصف ليل الخميس، في إحدى الغرف بالجامع الأزهر، تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر، وإعداد تقرير عن سبب الحريق لعرضه على شيخ الأزهر.





ووجه الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمتابعة الحريق الذي نشب في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث بمبنى الجامع الأزهر، موجها الإدارات المعنية بالأزهر بمتابعة مجريات الأمور واتخاذ اللازم على الفور، واطلاعه بالمستجدات أولا بأول.