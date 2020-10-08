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أخبار البلد

النيل الدولية تحتفل بعيدها السابع والعشرين بـ سفح الهرم

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:19 م
مذيعات النيل
مذيعات النيل
حمادة خطاب
تحتفل قناة النيل الدولية، برئاسة تغريد حسين، يوم السبت المقبل، بالعيد السابع والعشرين لانطلاق القناة.

وصرحت تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية، بأن القناة ستحتفل بهذه  المناسبة بيوم مفتوح، وتعرض فيه أجمل ما قدمت على مدار تاريخها، وأشهر البرامج والحصريات.

وقالت في بيان لها، إن القناة تستضيف نجوم الإعلام والفن والثقافة والرياضة، الذين يوجهون رسائل تهنئة للقناة في عيدها، وكيف أثرت النيل الدولية إعلاميًا ودوليًا.

وأضافت أنه من أشهر هؤلاء النجوم، الكاتب الصحفي خالد صلاح، والإعلاميات شريهان أبو الحسن وجاسمين طه، والفنانين إياد نصار ومحمد فؤاد وتامر حسني، وسامح حسين وفراس سعيد ودوللي شاهين وهنا الزاهد، وعصام كاريكا وإيمي، والملحن محمد رحيم.

وأكدت تغريد حسين أن القناة ستذيع أيضًا أحدث البروموهات برسائل مذيعي القناة، باللغتين الإنجليزية والفرنسية من سفح الهرم، ومواكبة للذكرى 27 تظهر العديد من البرامج بشكل جديد، بما يتماشى مع التطور الجديد الذي يحدث للقناة خلال المرحلة القادمة.
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