بولندا تستعد لإعلان الطوارئ حال استمرار تدهور وضع فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، اليوم الخميس، إن بولندا لا تستبعد إعلان حالة الطوارئ في حالة استمرار تدهور وضع فيروس كورونا.





وقال مورافيكي للصحفيين، اليوم الاثنين، عندما سئل عما إذا كان يمكن للبلاد إعلان حالة الطوارئ "إذا كان هناك مزيد من التصعيد للوضع، إذا كانت هناك حاجة لنوع آخر من الإدارة، فإننا لا نستبعد أي خيارات، بما في ذلك تلك التي سألت عنها".





وأشار رئيس الوزراء إلى أن حالة الطوارئ مطبقة بالفعل في سلوفاكيا وتشيكيا المجاورتين.





يستمر الوباء في الانتشار في جميع أنحاء العالم، حيث وصل إلى 36.000.000 مصاب على مستوى العالم، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، مع أعلى عدد من الحالات المؤكدة في الولايات المتحدة (7.5 مليون) والهند (6.84 مليون) والبرازيل (5 ملايين).

وتجاوز عدد الوفيات العالمية بسبب الفيروس الآن 1054000 ، مما أجبر العديد من البلدان على فرض ارتداء الأقنعة وقيود السفر وحظر التجول من أجل كبح المرض.

في الوقت نفسه، تعمل العديد من المعامل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، وكان "سبوتنيك 5" الروسي هو الأول المسجل رسميًا، وهي تمر حاليًا بمسارات المرحلة الثالثة.







