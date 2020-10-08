محافظ الغربية يؤازر فريق غزل المحلة في صعوده للدوري الممتاز

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام بحضور مباراة كرة القدم بين فريقي غزل المحلة وبيلا والتي أقيمت باستاد غزل المحلة وذلك لمؤازرة الفريق للصعود للدوري الممتاز.





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ووجه المحافظ التحية للفريق والجهاز الفني والإداري، مشيرا إلى أن الفريق يستحق التواجد فى الدوري الممتاز لما له من أمكانيات وشعبية وتاريخ كبير في الرياضة المصرية، مؤكدًا على تقديم كل الدعم للفريق من أجل صعوده.





وعقب المباراة قام الدكتور طارق رحمي بتهنئة المهندس أحمد عمرو رئيس مجلس الإدارة بفوز الفريق متمنيًا لهم التوفيق في المباراة الختامية الأسبوع القادم.





وصرح الكابتن خالد عيد المدير الفني للنادي غزل المحلة أنه أغلق ملف مباراة فريق نادي بيلا كما حسمت جولته 8 ولم يتبق سوي حلم الفوز على فريق كرة القدم بالنادي الأوليمبي بالجولة الأخيرة لحسم معركة الصعود إلي الدوري الممتاز 2021 م – 2022 م .





كما أوضح أن الصعود والتغلب فى مباراة الإسكندرية تتطلب بذل مجهود أكبر من لاعبي نادي الغزل كونها مباراه هامة والتوفيق فى حسمها بنيل ثلاث نقاط لتحقيق حلم الآلاف من أبناء المدينة العمالية.





كما وجه "عيد" الشكر إلي كافة جماهير نادي غزل المحلة مضيفا بقوله" انتم رجاله ودورنا ندعم فريقنا وإن شاء تحضروا وتشاركوا فى المدرجات ودايما بنتفاؤل بتواجدكم ودعمنا فى الملعب ".