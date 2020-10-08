مدرب فرنسا يستدعي لاعبا جديدا بدلًا من دايوت

قرر المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، استدعاء مدافع جديد لقائمة الديوك بدلًا من المُصاب دايوت أوباميكانو، وذلك بعد إصابته في مباراة أوكرانيا الودية التي انتصرت فيها فرنسا بسباعية.

وذكرت الاتحاد الفرنسي في بيان له أنّ أوباميكانو مدافع لايبزيج سيترك معسكر فرنسا وقرر ديشامب استدعاء لاعبًا جديدًا.

وأوضح البيان أن ديشامب قرر ضم كورت زوما من صفوف تشيلسي.

زوما أصبح ثاني لاعب يتم استدعاءه لتعويض لاعب مُصاب بعد فيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد، الذي استدعاه ديشامب بعد إصابة ليو دوبوا بـ فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".

يُذكر أنّ المنتخب الفائز بكأس العالم 2018، يستعد لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال وكرواتيا، يومي 11 و14 أكتوبر الجاري.