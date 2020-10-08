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رياضة

أسوان يضمن البقاء في الدوري الممتاز بعد الفوز على حرس الحدود 2-1.. فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:37 م
احمد كشري
احمد كشري
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث مباراة فريقي اسوان وحرس الحدود بفوز اسوان بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.



الشوط الاول.. 

تمكن ايوب مشارك لاعب حرس الحدود من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة السابعة من عمر المباراة ويباغت فريق اسوان ويتحكم في زمام الامور.

سيطر حرس الحدود على المباراة أكثر من نصف ساعة، واكتفى فريق اسوان بالدفاع عن مرماه من تلقي اهداف اخرى.

وفي الربع ساعة الاخيرة من المباراة تمكن فريق اسوان من كشف مساحات فارغة في دفاع حرس الحدود واستغلالها في هجماتهم.

وتعرض فليكس لاعب حرس الحدود لاصابة دامية بعد اصطدامه بأحد لاعبس اسوان في الدقيقة 40، تسببت في خروجه من الملعب لتلقي العلاج. 

وتمكن فريق الحرس من احكام دفاعاته وعدم تلقي اي اهداف طوال شوط المباراة الأول، الذي انهاه الحدود بهدف لصالحه دون رد.


الشوط الثاني.. 

استطاع ابراهيم جلال لاعب اسوان من تسجيل هدفين وقلب الطاولة على حرس الحدود في الدقيقتين 51 و 66.

توقفت مباراة اسوان وحرس الحدود بعد تسجيل نادي اسوان الهدف الثاني في المباراة وتقدموا على ابناء طارق العشري.

وطالب طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود، لاعبي الفريق بالخروج من الملعب والانسحاب من المباراة اعتراضاََ على قرار هدف اسوان الثاني. 

وطالب لاعبو حرس الحدود احمد الغندور حكم المباراة العودة لخاصية ال VAR، بسبب اعتراضهم على احتساب هدف اسوان الثاني.

وحول اسوان التأخر بهدف امام حرس الحدود، بالتقدم بهدفين مقابل هدف في شوط المباراة الثاني.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد أسوان الى 37 نقطة ويضمن بقائه في الدوري الممتاز، بينما يتجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 30 وتتقلص اماله في البقاء بالدوري الممتاز. 
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