الفنانة حنان ماضي تكشف تفاصيل عودتها للغناء بدار الأوبرا المصرية

كشفت الفنانة حنان ماضي، عن عودتها للغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى أن موعد حفلتها القادمة هو 30 أكتوبر الجاري، ودعت مذيعات برنامج "إحنا الستات" لحضور الحفل.





وأضافت حنان ماضي، عبر مداخلة هاتفية مع الفنانة ليلى عز العرب والإعلامية ياسمين فهمي ببرنامج "إحنا الستات" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن أهم شيء في الأوبرا هو جمهورها، خاصة أن دار الأوبرا لها أجندة شهرية ممتلئة بالفاعليات التي يهتم بها العديد من المواطنين.





وتابعت: أن جميع المسارح الموجودة بدار الأوبرا المصرية لها رونق وذو طابع خاص، وهذا المكان يراعاه جميع العاملين به، مؤكدة أن المكان ملتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.





وفي سياق منفصل، قال الفنان عمرو رمزي، إن الكوميديا الواقعية أصبحت قليلة جدًا في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه لا يوجد قلة في الأفكار الكوميدية، بالإضافة إلى أنه لدينا مخرجين كبار لمثل هذه الأعمال.





وأضاف عمرو رمزي ، خلال لقائه مع الفنانة ليلى عز العرب، أن هذه الأعمال ينقصها الصنعة، وإدارة الموضوع، منوها بأن الإنتاج أحيانًا يلجأ إلى الشكل المضمون للنجاح.





وأشار إلى أن الفنان أشرف عبد الباقي ظل يجرب على مدار سنوات حتى وصل للـ "فرقعة"، ولكنه لم يصل لذلك من أول مرة مثلما يعتقد الجمهور.